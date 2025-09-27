快訊

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
農業部長陳駿季今天出席「第一屆食農教育大會」開幕典禮。記者胡經周／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，23日溢流後導致部分潰堤，溢流沖刷高達113公尺，水位已減為700萬噸。至於剩餘水量如何處理，他說，由於壩體旁仍有土石崩塌，無法人為安裝水位計，但屆時只要情況許可就會派人重新安裝、監測水位更精準，再透過專家會議討論，「不排除任何可能。」但也因尚未確認狀況，紅色警戒仍無法貿然解除。

陳駿季今天出席農業部第一屆食農教育大會活動，其會後接受媒體聯訪時表示，目前僅能以空拍方式觀測堰塞湖，須待天候許可、落石不再崩塌，就會派人安裝水位計。也由於情況尚未明朗，因此不會貿然取消紅色警戒，還需要等取得更精確的數據後有賴專家會議了解，不能是行政單位下令說解除就解除。

另外，前內政部部長李鴻源接受節目專訪時表示，（溢流口）下切80公尺就叫潰壩，壩就是已經垮了、不見了。起先堰塞湖滿水位9000萬噸，相當於一座南化水庫水量，原以為還有一年時間評估，結果颱風就來了，2周不到就垮了，又要疏散8000人，不要說花蓮縣政府做不到，連中央地方密切配合都不見得做得到。

陳駿季也表示，溢流是對水的描述，潰壩是對壩體結構描述，兩者對象不一樣。水保署歷次說明，都是關心水位何時會漫過壩體，而水一旦溢流、沖刷、下切，潰壩就是溢流的最終結果，但潰壩也有不同程度，尚未溢流前則無法判斷其程度狀況，因此農業部對外的說明還是溢流，希望各界不要糾結於這個兩個名詞。

陳駿季也強調，農業部已推算過水溢流過壩頂的時間點，也提早警示了下游地區，「我們的疏散不是用感覺做判斷的。」

針對下游8000人無法疏散一說，陳駿季也回應，農業部會根據當時的水位、天候狀況做動態警示，之前已經提供數次的警戒，但當時颱風還沒來，因此起先首要考慮是自然溢流下的影響範圍進而劃設疏散區，待22日氣象署調高颱風雨量預測，是在取得更多雨量資訊、情資後才下達更多的疏散範圍。

陳駿季說，依法地方縣市政府負責疏散，但中央也會透過應變中心調度協調，本次疏散包括垂直避難等都有相關作業原則，但更重要的是先讓災區復原，後續責任會為待救災結束後再釐清，也看未來能如何精進。

