【即時短評】中央、地方爭功諉過雙頭馬車 災民只能指望「鏟子超人」?

花蓮光復鄉搶災今進入第五天，黃金72小時已過，仍有多人失聯，家屬心急如焚等待一絲奇蹟，還有大批受災戶望著家門口半個人高的淤泥嘆氣，老百姓努力重建家園，卻只見中央、地方互相卸責之餘，各吹各的調，災民情何以堪，難道只能指望全國自主前來的「鏟子超人」？

內政部前部長李鴻源昨才直言疏散8千人，中央地方密切配合都不見得做得到，何況還互相猜忌，呼籲藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。但地方、中央今天上午也要各開各的搶災記者會，中央上午10時先開，縣府則在半小時後進行，互別苗頭意味濃厚。

早在災後第二天，行政院長卓榮泰勘災時拋出一句「撤離有瑕疵」，立委傅崐萁爆氣批評行政院卸責，兩人吵成一團，甚至出現卓揆拂袖而去的難堪場面。

賴清德總統翌日去勘災與中央各部會開會，縣長徐榛蔚卻在開縣府的災防會議，兩人開會的地點相隔僅10公尺，卻上演賴清德致電徐榛蔚詢問需求的弔詭畫面。賴總統稱「安排從縣長講話」，縣府卻說「未獲府方通報」，中央、地方明爭暗鬥，全國人民都看在眼裡。

雙方相互較勁，花蓮縣府在光復糖廠設置前進指揮所，中央部會也在糖廠內的不遠處另覓地點成立前進協調所，雙方各開各的會，互不溝通隸屬，許多救災經驗豐富的特搜隊員詫異說「從來沒看過這種事」，也難怪李鴻源直言，藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。

賴清德總統一再強調「我們都是花蓮人，一定要通力合作」，卓揆也說「中央和地方都有責任」。話說得漂亮，但馬太鞍溪堰塞湖7月21日成形，9月23日溢流後潰決，長達兩個月的時間，中央部會密切監控、畫設撤離範圍，地方負責撤離，照理說應有一定默契，如今卻只見雙方陣營互指不是、互噴口水，只有「鏟子超人」還記得災民苦痛。

黃金72小時的救援期限已結束，接下來的重點將是災民安置與重建，過程更是漫漫長路，中央地方如果不能真心做到賴總統說的「通力合作」，一味相互指責、防備，對災民來說，恐是另一場更加慘重且無止盡的災難。

