李鴻源才剛感嘆完…中央、地方今又各吹各調 救災人員：何時能合作？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府23日溢流前在花蓮糖廠設置前進指揮所，圖為24日行政院長卓榮泰勘災時一同開會畫面。本報資料照片
花蓮災情慘重，內政部前部長李鴻源昨直言疏散8千人，中央地方密切配合都不見得做得到，何況還互相猜忌，呼籲藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。不過，搶災今進入第5天，地方、中央仍互別苗頭，不僅先後在光復糖廠相隔300公尺各自成立前進指揮所，今天上午也要各開各的記者會，也讓救災人員嘆「何時能合作？」

馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，大量洪水衝破堤防流入市區，讓光復鄉市中心整個泡在水裡，災情慘重，至今累計15死、2具遺體待挖掘，另有上百人受傷、8人失聯，各項搶救工作持續進行。

溢流前的23日上午，縣府就在光復糖廠內成立前進指揮所，但行政院長卓榮泰23日晚間又指示成立前進協調所，同樣設在光復糖廠，由經濟部次長賴建信擔任總協調官，整合農業部、經濟部、環境部等相關單位。

這次洪災由中央、地方各自在災區前立指揮所，遭質疑「雙頭馬車」，一名縣府官員表示，地方首長是救災指揮官，花蓮近年來包括太魯閣號撞車出軌、0403地震，都由地方成立前進指揮所，確實少見中央也自行設一個。

縣府官員表示，地方災防會議，循例由各局處及中央駐地的陸軍花防部、經濟部、水利署、農業部等單位參加，跨單位開會協調，中央前進協調所會議則是由中央相關部會參與，縣府並未受邀。

依據災害防救法第12條，災害發生或有發生之虞時，直轄市、縣（市）政府及鄉（鎮、市）、山地原住民區公所首長應視災害規模成立災害應變中心，並擔任指揮官，另得視需要成立前進指揮所，就近處理各項救災及後勤支援事宜。

有趣的是，中央前進協調所從25日開始，每天上午開會過後，10時向外界說明搜救、供水供電、橋梁堤防搶災進度等，讓外界了解，而縣府先前並未主動說明，昨晚則突然宣布，今天上午10時30分要開記者會，較勁意味明顯。

中央災害應變中心在花蓮糖廠設置前進協調所，從25日起，每天上午記者會說明工作會報結果。記者王燕華／攝影
中央災害應變中心在花蓮糖廠設置前進協調所，從25日起，每天上午記者會說明工作會報結果。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 李鴻源 光復鄉

