指史書華造謠 馬文君：軍卡被沖走 因內政部、農業部誤判災情

花蓮馬太鞍溪溢流友軍卡被湍急水流沖走，災情慘重。網紅「盾牌牙醫」史書華在社群貼文指，是因為花蓮縣政府根本沒有撤離民眾，才會讓軍車一直等等到也被洪水沖走。國民黨立委馬文君則還原軍卡被沖走的真相，內政部與農業部嚴重誤判災情，潰壩說是溢流，才會讓用來搶救災情的兵力，卻成了受災戶。

史書華在社群貼文指，中央派遣軍用車來接撤離的民眾，才發現沒有民眾來規定時間地點集合，原來是花蓮縣政府根本沒有撤離，結果軍用車一直等等到也被洪水沖走。

馬文君在臉書貼文表示，民進黨團群組曝光，行政、立法與側翼粉專打配合要「殺傷」花蓮縣政府，但別以為見了光，他們就死了心嗎？當然沒有！

馬文君說，同仁告訴她網路上有個討論串，針對9月23日潰壩那天，數輛軍卡也被洪流沖走的畫面，綠營側翼們接力造謠，說什麼是中央派車來撤離民眾，結果縣府沒有通知撤離，所以害軍卡也等到沖走。

馬文君說，四個字形容這番說辭，叫「一派胡言」！再四個字形容編出這種故事的人，叫「喪心病狂」！

馬文君說，根據她直接向國防部求證的結果，事實是，那輛軍卡是軍方根據災害防救SOP，在可能發生災情地區「預置」的兵力與機具，這趟任務同行的還有32名軍士官兵，官兵的任務是災害防救，根本就不是如今綠營側翼造謠的前期疏散。於是真正的問題是，為什麼應該被用來搶救災情的兵力，卻成了受災戶？

馬文君說，如今有越來越多的證據顯示，內政部與農業部嚴重誤判災情，說是溢流，結果是潰壩，又說沖刷下來的水量比預期高出四倍，最新曝光的錄音檔更顯示，內政部長劉世芳認為，水從家門口過去，再清理家園就好。

馬文君說，事前誤判，事後造謠，說句不客氣的，花蓮縣的老百姓根本不是與天搶險，而是時刻都要當心民進黨害命。

