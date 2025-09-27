【專家之眼】從堰塞湖災變談危機應對

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖因為受到樺加沙颱風過境帶來豐沛雨量，最後產生嚴重溢流現象，造成光復鄉市區重大災情，後續引發政治效應。

由於馬太鞍溪堰塞湖本來就是因為今年7月21日颱風過境時，因為雨勢造成山崩所形成，因此各方原本就理解到這個堰塞湖堤壩確實存在崩解危機，而且遲早是無法避免要面對湖內大量積水向下游排出。

但中央與地方對於如何處置意見分歧，經過兩個月未能積極加以疏導排出，最後在樺加沙颱風過境時，堰塞湖所淤塞水量越過堤壩頂部產生溢流現象，終究導致嚴重災變。

災變過後，中央與地方相互指責，再加上政治人物與政論名嘴順勢加入論戰，各方都掏出對本身觀點有利證據，網際空間流言蜚語不斷，政治口水滿天噴發。在臺灣當前社會極化如此嚴重狀況下，各方早就是只問立場不問是非，能否釐清責任，實在並不樂觀，最後極有可能變成充滿謎團之羅生門。

臺灣山區地理條件本來就是地勢陡峭與地質破碎，此外再加上地震或是颱風挾帶驚人雨量，造成山區土石崩塌，根本就是司空見慣；地形崩塌土石流堵塞河道，自然形成堰塞湖，案例亦是不勝枚舉。

但最令人感嘆的是農業部農村發展及水土保持署所負責經營之技術研究發展平臺，早就製備出《臺灣歷史堰塞湖案例資料》，透過系統性研究過程，蒐集全臺灣1979年至2025年共計88處天然堰塞湖案例，並且運用相關科技與堰塞湖歷史檔案資料，針對其崩塌地點與堰塞湖壩體座標加以判斷詮釋，以便建立相關歷史案例資料，提供產官學研各界參考運用。

而且若是經過網路搜尋，讀者們將更會發現，其實全球各國針對堰塞湖進行系統性研究，並且曾經妥善處置堰塞湖歷史案例，更是多如牛毛。講得不客氣些，堰塞湖是人類社會面對大自然氣象與地理變化，基本上是完全不能迴避之天然災變與危機情勢。

面對如此豐富資料，假若政治派系對立各方要去找相罵本，保證絕對是能夠找到對本身立場有利資訊。但歷史是面殘酷明鏡，以往案例提供許多成功疏導以及處置失當前例可供參考；當政治口水噴完後，追究馬太鞍堰塞湖災變政治責任，最後還是要面對科學證據加以裁斷。

再從本次天然災變，吾人不妨也來談談危機應對；首先就要談到運用黑熊學院辦理各種提升臺灣防衛力量講習，提供安全知識與訓練，並且曾經推出防災包引發過社會爭議之立法委員沈伯洋。本次亦趁機現身在花蓮災區現場，並且積極表現協調調度救災資源，毫不保留地展現未來在當地之政治雄心。

但吾人必須提到，到目前為止，並未見到任何災民或是救災單位與義工，提到曾經運用黑熊學院所教授課程，或是透過網路公開販售之防災包，在這場堰塞湖溢流造成城鎮市區淹水之天然災變中，產生過任何功能。這對於黑熊學院所講授防災課程以及對外販售之防災包來說，看來不會產生很正面效應。到底黑熊學院課程與防災包面對天然災變，能否產生任何實質意義，恐怕還要繼續接受社會檢視。

其次亦要提到經常辦理同類活動，並且以「壯闊臺灣」為口號，積極表現願意為臺灣社會服務之吳怡農先生，其已經公開發起在9月29日至30日至花蓮縣光復鄉參與災後復原行動。當本文刊登時，吳先生所倡議活動尚未開始；假若計算時間區隔如此之久，顯然沒有捉到打鐵趁熱順勢進場，以便獲得媒體報導契機。

儘管災後復原不是救急，沒有必要搶進災區；但辦理此等活動存在如此嚴重時間差異，不僅是會讓人認為慢半拍，甚至還會嚴重到令光復當地民眾覺得是馬後炮。論起危機應對確實讓人充滿錯愕感，若是另有所圖希望經營政治聲勢，甚或是博取聲譽獲得加分效應，恐怕也不樂觀。

最後就要談到國防部全民防衛動員署曾經在民國111年4月、112年以及今年，三度分別以《全民國防手冊〈範本〉》、《2023全民國防應變手冊》以及《當危機來臨時—臺灣全民安全指引》為題，印製過全民防衛手冊。

就前述各個手冊內容來說，其涵蓋內容與重點指向都不太相同；但是最新版《當危機來臨時—臺灣全民安全指引》確實是毫不含糊地涵蓋天災應變方式。不過本次受災區確實沒有任何受災民眾指出，其曾經參考過國防部全民防衛動員署所編製前述手冊，並因此順利獲得防災避難指引。

但國防部業管單位，倒也不必因此氣餒，但確實應當利用此次天然災變，向災民與救災應變單位請教相關細節，思考是否有必要調整或是加強其中內容；學習與研究戰史是修訂軍事準則重要環節，利用實際災變修訂此項手冊內容，亦是相同道理。

最後還要多嘴提醒，在最新版《當危機來臨時—臺灣全民安全指引》第19頁，曾經提到「假若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」這句話確實引起各方爭論；不管當初為何要將這些話印製在手冊中，但敵方確實可以釋放出比這更加嚴重謠言。趁著這次花蓮天災，國防部業管單位不妨去看看網際空間各種流言傳聞，或許可從中獲得啟發修訂這句從外國抄襲而來，東施效顰完全沒有必要印製的話。

