短時間疏散八千人太難 李鴻源：垂直避難是沒辦法的辦法
花蓮馬太鞍溪堰塞湖連日溢流．溢流口已下切一一四公尺，內政部前部長李鴻源昨直言，下切八十公尺就叫潰壩，「壩就是已經垮了、不見了」，他也說，短時間疏散八千人無法做到，花蓮縣政府做不到，中央政府介入也不見得做得到，因此垂直避難是沒有辦法的辦法。
李鴻源昨接受廣播專訪，被問到馬太鞍溪堰塞湖致災，農業部要求媒體都要改成「溢流」，而非「潰壩」，李說，爭論這個有意義嗎？「（溢流口）下切八十公尺就叫潰壩」，壩就是已經垮了、不見了，災害發生還考慮個人、政黨利益，是不聰明的。
李表示，兩周前接到內政部長劉世芳的電話，請他召集一組專業團隊分析，收到資料時發現茲事體大，堰塞湖有六千萬噸水，滿水位九千萬噸等於是一座南化水庫，兩周不到就因颱風來垮了，又要疏散八千人，不要說花蓮縣政府做不到，連中央地方密切配合都不見得做得到，何況還互相猜忌，呼籲藍綠政治人物都應把嘴巴閉起來。
李鴻源指出，原本中央說要撤六百人，後來最新評估報告，淹水範圍遠超過之前估計，才會跑出八千人，當要撤離時，應趕快想怎麼動員資源把人撤走，後面再善後，因此垂直避難是沒有辦法的辦法。
李說，有一些老人家走不了，這個是第一波撤離時就要處理的，但很遺憾，因藍綠不和諧，尤其在花蓮，有很複雜政治因素，讓災民受到沒有必要的傷害。
「確實太強人所難。」花蓮縣府官員說，廿一日傍晚中央災防會議後，警戒範圍暴增十倍，兩天撤離人數從二八五戶膨脹到一千八百戶，隔天一早七時就發布紅色警戒強制撤離，所有人都全力來做了，卻還要被指責「撤離不力」，實在是難以承受之重。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言