酸台南高雄風災有指責地方嗎？朱立倫：人民最不願見中央地方甩鍋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
朱立倫說，任何災難都是人民在受苦，人民哪有分什麼中央、地方，最不願意見到的就是相互甩鍋，尤其相互指責。記者游明煌／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉重創，國民黨主席朱立倫今晚到基隆參加黨員慶生會時說，任何災難都是人民在受苦，人民哪有分什麼中央、地方，最不願意見到的就是相互甩鍋，尤其相互指責。

朱立倫今晚7點多到市黨部，開始前先為花蓮災情罹難者默哀一分鐘，致上最深的哀悼。朱致詞時說，任何重大的災難，民眾感受的就是需要政府全力來做，政府不分中央、地方，他擔任中央到地方首長很久，他知道民眾的眼中就是如何平平安安、大家能夠安居樂業。

朱立倫表示，遇到災難時趕快救災、趕快解決問題，如果今天還要相互推諉，還要指責地方政府或任何人，相信民眾是不能夠接受的。

朱立倫舉例，上個月在台南發生的風災，沒有人會去指責台南市政府。再之前高雄發生的風災，也沒有人會指責高雄市政府，大家都希望團結努力，趕快把災情減到最低，讓民眾能過好日子，這就是台灣人共同的願望。

「任何災難都是人民在受苦，人民哪有分什麼中央、地方，最不願意見到的就是相互甩鍋，尤其相互指責。」朱立倫受訪指出，對行政院、各部會、花蓮縣政府來講，大家都負起責任來，趕快全力救災、協助災民，這時看到任何口水、任何相互指責都是民眾不願意見到的。

朱立倫並說，目前包括國民黨中央、各地方政府都紛紛提供捐款、救災資源，各地方全力協助救災，只要有需要，任何人力、物力和財力一定全力配合。

立委林沛祥也對花蓮災情說，花蓮風災後很多人懷念以前國民黨中央執政時，可以把堰塞湖的事情解決掉，那是因為國民黨願意做事。

由於朱立席即將卸任黨主席，林沛祥說，這幾年來，市長選舉、議員選舉、立委選舉、市長罷免、立委罷免「國民黨五戰都贏」，特別要感謝朱主席勞苦功高。

朱立倫今晚7點多到市黨部，開始前先為花蓮災情罹難者默哀一分鐘，致上最深的哀悼。記者游明煌／攝影
