李鴻源稱「短時間疏散8千人」太難 縣府官員點頭嘆：不可能的任務

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災已釀至少15人死亡，內政部前部長李鴻源今天說短時間疏散8000人是「mission impossible」，花蓮縣府絕對做不到；縣府官員也說，災前兩天撤離人數從285戶膨脹到1800戶，等於清查戶籍、確認撤離方式和通知都是同步，確實太強人所難。

李鴻源今天接受節目《觀點芹爆戰》專訪，表示農業部2個月前就找其他大學做演算，因為內政部要管防災，所以劉世芳部長找上他，看會不會給一些比較專業的建議，而自己介入到現在不到兩個禮拜，能做的就是趕快幫忙算出來到底該如何做，但問題是算出來在兩天之內要疏散8千人，這是「mission impossible」，尤其在偏鄉。

縣府官員聞言直點頭，對於外界質疑「撤離不力」滿腹苦水。他表示，災前兩天的21日傍晚中央災防會議後，一下子將警戒範圍畫大，暴增10倍，撤離人數增加到8000人之多，隔天一早7時就發布紅色警戒強制撤離，以基層公所量能，確實如同李前部長所說「是不可能的任務。」

他表示，不是影響範圍畫了以後馬上說撤就撤，要清查戶籍對人數，還要確認要強制撤離、依親或垂直撤離，這麼短的時間等於只能同步一起做，在有限時間內，所有人都按照中央指示及專家建議全力來做了，卻還要被指責「撤離不力」，對於第一線辛苦的基層人員，實在是難以承受之重。

另一名官員說，先前與中央開會，中央都說模擬最嚴重的情況就是「淹水1公尺」，劉部長也說，溢堤等於是水過了再打掃，可採用垂直撤離，中央部會從災前到現在都只說「溢流」，但看起來根本就是「山洪爆發」，中央部會和專家雲淡風輕的態度，可能才導致所有人嚴重誤判。 水利專家、內政部前部長李鴻源直言，2天內要疏散8000人，是不可能的任務。圖／聯合報資料照片

