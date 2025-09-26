【重磅快評】堰塞湖傷劉世芳 綠營看不到國民黨車尾燈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，搶救黃金72小時已屆，還有11人失聯，日後重建之路漫長。有人拿國民黨執政時期處理草嶺堰塞湖的案例作對照，發現民進黨的執政能力根本看不到國民黨的車尾燈，若非內政部劉世芳兩周前突然「心血來潮」打電話請益李鴻源，這次民進黨的負評真不知要伊於胡底。

民進黨把災變當政治翻盤的機會，內部群組不堪的截圖外流，民進黨不必抓什麼內鬼，反正對已經傷到不能再傷了；內政部長劉世芳也被爆出事發前與林保署的對話音檔，其中一段「頂多家門口有一些水淹過了就算了」，讓劉很受傷，內政部趕緊發聲明指為斷章取義，避難方式都是聯合國教科文組織及花蓮縣政府水災保全計畫認可，關鍵在於地方是否落實執行。

內政部今再公布較完整內容，劉世芳前後文為「撤離到別的地方是最難的方式，那如果他可以在原地撤離，就是像剛剛所說，頂多下面有自己家門口有一些水淹過了，然後過了就算了，那到時候再清理家園」。從語意來看，劉也認同撤離作業難度，尤其離撤人數一下子從300人暴增至8000多人，那個單位有這樣能力？其中「過了就算了」的說法，更讓劉難以撇清輕忽災情的指控。

在這次堰塞湖災變中，劉世芳唯一做對的事是兩周前打電話給前內政部長李鴻源，拜託他協助組成專家團隊模擬堰塞湖可能發生的災害。李未推辭，馬上找台大土木工程系、陽明交大等專家緊密監控堰塞湖，做出模擬預判將發生毀滅性災害，並建議提前疏散。所幸劉世芳聽進去了，否則傷亡恐怕不只這樣。

只是，李鴻源也說，是否訂強制撤離規定及未來如何疏導引流是政府需要思考議題，這個部分劉世芳有沒有放在心上，就有待觀察了。可惜的是，李鴻源不建議炸堤，因當時量體高達9000萬噸，只能一點一點引流，但要引流到哪裡、如何做須縝密規劃，民進黨卻拿這個來打傅崐萁，對後續處理真是一點幫助也沒有，口水更勝堰塞湖水。

其實政府對堰塞湖處理是有經驗的，最好的例子就是雲林草嶺堰塞湖，有網紅就拿國民黨時期處理草嶺堰塞湖來作比較。921大地震時，草嶺發生大山崩，1億2500萬立方公尺土石堆積清水溪谷中，形成高約50公尺的天然土壩，蓄水量最高達2億立方公尺，是馬太鞍溪堰塞湖的兩倍多。

堰塞湖出現後，當時中央迅速接手，官員三天內抵達現場，召開會議後立即動工，僅用31天就完成溢流水道等工程，另一個九份二山堰塞湖也是在100天內完成1400公尺溢流水道。20多年前，國民黨執政辦得到，為何到了民進黨執政，兩個月前就知道馬太鞍溪堰塞湖形成，兩個月後還是處理得零零落落，甚至還想卸責地方？

更嚴重的是，當今的民進黨是黨政媒一體，全部心思只想著要如何藉堰塞湖災變來攻擊、抹黑在野黨。說真的，如果民進黨可以拿一點力氣來認真治山防洪，總還能對罹難、受苦災民有一點交代，賴清德又何須擔心民調會直直落？

商品推薦