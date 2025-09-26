堰塞湖洪災釀死傷 賴總統：中央、花蓮通力合作才能解決問題
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成死傷，賴清德總統昨赴當地勘災。賴總統今天表示，中央一定會和花蓮站在一起，「我們一定要通力合作」，才能盡速解決國人的問題，以及恢復日常的生活。
賴總統在臉書表示，在昨日，他到花蓮光復災區，看到滿地厚重泥濘，由於許多偏遠部落，多是年長者與孩童，在災後的清理復原上，有很大的困難。而主要道路的淤泥也必須先清除，才能讓車輛駛入、並有更多空間讓災民將家中的淤泥清出。
賴總統說，為了盡速協助災後復原與物資發放，國軍在今天會跨區增派兵力、立即投入超過百輛各種機載具，協助花蓮光復的災戶進行清淤，並提供新式野戰沐浴機具，讓災民可以清洗；他也特別下令，有鑑於本次情況特殊，國軍可在村長及災戶等的同意、陪同下，進入家戶內協助清淤。
賴總統表示，同時，他也允諾，災民在這段時間若有短期住宿需求，將由中央政府負擔；而馬太鞍溪橋的重建，也全由中央支應。
賴總統強調，中央一定會和花蓮站在一起，我們一定要通力合作，才能盡速解決國人的問題，以及恢復日常的生活。
