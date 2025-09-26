花蓮堰塞湖最新空拍畫面曝光水量剩12% 曝疏散範圍決策過程

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第4天，農業部持續監控，目前水量已比原來滿水位大減8000萬噸，只剩1100萬噸，不過壩體仍沒有真正穩定，也有落石情況，雖有溢流，但不致再發生23日的大淹水；對外界質疑疏散範圍不一，也做出說明。

農業部林業保育署花蓮分署長黃群策說，連日密切監控，今天也搭直升機空勘，原本滿水位9100公噸，目前僅剩1100萬公噸，是原本的12%，湖域面積也從140公頃縮減到16公頃，另壩體高度原本是200公尺，已減低113公尺，目前剩87公尺。

黃群策說，雖然還有溢流，但流量正常，評估不致於有23日的大淹水，只是壩體仍沒有真正穩定。

另對於網路質疑17日至22日撤離範圍有差距，黃群策表示，天然災害的防減災除及早因應，也要隨天候狀況及時調整策略，馬太鞍溪堰塞湖的因應也是如此。

花蓮分署說明，19日下午農業部召開專案小組跨部會第二次會議，當時樺加沙颱風已成形但尚未發布警報，因此依陽明交大團隊評估影響範圍，20日發出第7號一般警戒的警急通報單；21日樺加沙海警發布，當天上午11時發出第8報黃色警戒通報。

21日下午3時內政部召開應變會議，中央地方相關單位共同討論後，將疏散警戒範圍擴大到3個鄉，會議結束後，中央災害應變中心透過傳真公文通知花蓮縣府，當晚6時中央災害應變中心第三次工作會議，指揮官裁示應疏散警戒範圍內的1800戶居民。

花蓮分署在隔天上午7時，依據21日下午3時的會議決議的疏散撤離範圍，發出第9號紅色警戒通報單，請縣府立刻執行疏散，後續也持續發布10到17號紅色警戒單給花蓮縣府及相關單位。 花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供

