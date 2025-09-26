快訊

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮堰塞湖最新空拍畫面曝光水量剩12% 曝疏散範圍決策過程

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第4天，農業部持續監控，目前水量已比原來滿水位大減8000萬噸，只剩1100萬噸，不過壩體仍沒有真正穩定，也有落石情況，雖有溢流，但不致再發生23日的大淹水；對外界質疑疏散範圍不一，也做出說明。

農業部林業保育署花蓮分署長黃群策說，連日密切監控，今天也搭直升機空勘，原本滿水位9100公噸，目前僅剩1100萬公噸，是原本的12%，湖域面積也從140公頃縮減到16公頃，另壩體高度原本是200公尺，已減低113公尺，目前剩87公尺。

黃群策說，雖然還有溢流，但流量正常，評估不致於有23日的大淹水，只是壩體仍沒有真正穩定。

另對於網路質疑17日至22日撤離範圍有差距，黃群策表示，天然災害的防減災除及早因應，也要隨天候狀況及時調整策略，馬太鞍溪堰塞湖的因應也是如此。

花蓮分署說明，19日下午農業部召開專案小組跨部會第二次會議，當時樺加沙颱風已成形但尚未發布警報，因此依陽明交大團隊評估影響範圍，20日發出第7號一般警戒的警急通報單；21日樺加沙海警發布，當天上午11時發出第8報黃色警戒通報。

21日下午3時內政部召開應變會議，中央地方相關單位共同討論後，將疏散警戒範圍擴大到3個鄉，會議結束後，中央災害應變中心透過傳真公文通知花蓮縣府，當晚6時中央災害應變中心第三次工作會議，指揮官裁示應疏散警戒範圍內的1800戶居民。

花蓮分署在隔天上午7時，依據21日下午3時的會議決議的疏散撤離範圍，發出第9號紅色警戒通報單，請縣府立刻執行疏散，後續也持續發布10到17號紅色警戒單給花蓮縣府及相關單位。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天空拍畫面顯示湖域面積大幅縮減，蓄水量也只剩1100萬噸，為原本滿水量的12%。圖／林保署花蓮分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

拜託讓道！花蓮光復災區交通打結 警方呼籲改走台11線接光豐公路

全國志工大軍湧進花蓮光復災區！台鐵開放站票疏運人潮

綠委要殺傷力反擊花縣府 羅智強：政治人物前提先是個人

影／堰塞湖溢流重創花蓮 國民黨團批民進黨大吃人血饅頭

相關新聞

賴清德承諾災民住旅館錢由中央付 協調30間旅宿、可收700人

賴清德總統昨天訪視花蓮光復鄉受災戶，允諾旅宿安置「錢由中央付」；中央災害應變中心前進協調所表示，初步協調有30間旅宿願加...

綠委要殺傷力反擊花縣府 羅智強：政治人物前提先是個人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流釀洪災，卻流出民進黨立委王定宇在綠委群組的訊息截圖，指要用「殺傷力訊息」反擊。國民黨立院...

花蓮堰塞湖最新空拍畫面曝光水量剩12% 曝疏散範圍決策過程

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第4天，農業部持續監控，目前水量已比原來滿水位大減8000萬噸，只剩1100萬噸，不過...

馬太鞍溪溢流慘劇 沈政男暴露防災漏洞：中央「雙頭馬車」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重傷亡，引發防災指揮與撤離流程的檢討。評論家、醫師沈政男今天指出，事件暴露出中央防災作業「...

花蓮馬太鞍出身 台南議員穎艾達利哽咽稱「毀滅性災難」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，累計尋獲17具遺體 11人尚失聯，台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員...

【重磅快評】勘災政治學 賴清德需要重修

賴總統又被罵了。在花蓮勘災時，他問一名男童「你的臉怎麼黑罵駡（台語）」，一句話引起譁然；又與清理災區的國軍擊掌致意，被批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。