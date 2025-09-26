馬太鞍溪溢流慘劇 沈政男暴露防災漏洞：中央「雙頭馬車」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重傷亡，引發防災指揮與撤離流程的檢討。評論家、醫師沈政男今天指出，事件暴露出中央防災作業「雙頭馬車」與撤離指令延誤的問題，尤其影響高齡族群的安全。

沈政男表示，林業及自然保育署最初委託陽明交大與東華大學進行水文研究，內政部卻另找李鴻源團隊評估，形成「雙頭馬車」。9月21日早上，中央尚未認定有溢流危險，因此建議撤離範圍有限；到了晚上，台大專家加入評估後，才確認撤離範圍需要擴大，並指示9月22日上午7時啟動撤離。

然而，沈政男指出，撤離數據掌握混亂，也影響後續防災行動。中央原以為光復鄉已撤離8千多人，但資料顯示，至9月23日下午1時，實際撤離人數僅3千多人，內政部長劉世芳看了這幾次的撤離人數簡報，完全沒看出數據其實有問題。

顯然，大家都沒有料想到事情會這麼嚴重，到了水快淹到家門口才要啟動防災撤離，而以原本的撤離作業流程與台灣的撤離文化，就是會有零星人數沒有完成撤離。凸顯出現場掌握與分析不足，未能及時擴大或強化撤離作業。

沈政男強調，死亡與失聯者多為65歲以上高齡族群，其中80、90歲的超高齡者居多，顯示他們無法理解或執行撤離指令，甚至無法進行二樓垂直避難。雖然中央已發出多次細胞簡訊，地方也進行廣播，但少數老人行動不便，仍需挨家挨戶拉人。可惜的是，花蓮過去從未實施強制撤離。

他指出，台灣社會高齡化與防災文化息息相關，遇到天災，弱勢族群特別容易受害。再加上政府數據管理精確度不足，官員對數據的掌握與詮釋能力有限，使防災決策難以充分應對突發情況。 馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，居民一鏟一鏟清除家中淤泥，欲哭無淚。圖／本報資料照片

