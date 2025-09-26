賴清德承諾災民住旅館錢由中央付 協調30間旅宿、可收700人

賴清德總統昨天訪視花蓮光復鄉受災戶，允諾旅宿安置「錢由中央付」；中央災害應變中心前進協調所表示，初步協調有30間旅宿願加入，可收容700人，至於災民提到組合屋，相關方案都會評估討論，會以多元方案做好準備。

總協調官、經濟部次長賴建信今天表示，這次救災共救出686人、收容安置1023人。昨天賴總統到馬太鞍教會訪視收容狀況，向災民表示會以旅宿安置，經與旅宿相關公會協調，有30間業者願加入，可收容700人，針對後續配套、如何接送等，都已完成協調。

賴清德總統昨天訪視時，有災民淚訴「能補助多久？」認為重建家園非一朝一夕，希望能建組合屋安置。

對此，賴建信表示，組合屋要適度規畫水、電，也要找地點，需要一段時間，國土署另也有提出空屋租賃等方式，不排除多元方案，都會做好準備。

賴建信說，災民最重要的是恢復正常生活，首要工作是清理家園、確保安全，至於其他需求都會進行相關評估。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉摧毀住戶家園造成嚴重的災情，許多受災戶被安置在大進國小。記者杜建重／攝影

