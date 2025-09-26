花蓮馬太鞍出身 台南議員穎艾達利哽咽稱「毀滅性災難」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，累計尋獲17具遺體 11人尚失聯，台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員和市府官員為死亡者默哀三分鐘。市議員穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，他在會中沉重說明當地最新災情，強調災後重建之路漫長，呼籲各界持續關注，避免隨著新聞熱度消退而淡忘災民處境。

穎艾達利說，感謝市政府、台南市許多公司行號、團體、個人、旅居台南的原住民族人、花東鄉親，特別是同為Fata’an部落、光復鄉Tafalong部落的族人，過去這幾天慷慨的支援，在工作之餘，甚至放下手邊工作，親身前往受難最深的第一線，給部落家人非常多的關心、提供非常多的支援、資源與幫助，非常感謝。

穎艾達利表示，這次毀滅性的災害，大家從各種報導資訊中都知道了，但實際的苦難是這些影片、照片、文字遠遠無法表達的。從救難搜索、重新清理，失去生財生活交通工具、失去家園田地，要重建每個家戶的經濟能力，乃至於恐怕要面對整個光復鄉重新規畫、重新建立基礎公共工程，都會是漫長但時間與經濟壓力艱鉅的事，這個過程同樣需要大家的力量。

穎艾達利感謝主席給他機會說明，他指出，這場水患幾乎是毀滅性的災害，災民不僅失去家園、交通工具與生計，農業更面臨二期稻作全毀的慘況。由於當地地質為大理石與石灰岩，泥沙極為細緻且不透氣，一旦乾硬將難以清理，包括台北提供的灑水車等就是要保持適度的一個濕度，才可以去把它鏟除掉。

另泥沙也影響田地恢復耕作，恐需長時間重建。他並透露，衛星空照顯示，花蓮部分地區約有三分之一土地恐需重新規劃利用。

他強調，災後物資援助應視不同階段調整，避免一時湧入卻無法符合實際需求，並呼籲中央與地方政府在規劃基礎建設與部落重建時，應傾聽在地聲音。

穎艾達利說，光復鄉馬太鞍與太巴朗部落是全國規模最大的阿美族聚落，族人比例高達六至八成，當前停水斷電，仍在核心危險區內，生活條件艱困。他也懇請台南市府比照台北市作法，對設籍台南但家人於花蓮受災或罹難者提供適度補助，並在台南的原住民族群給予更多支持與關懷。

他懇請大家不要在此刻糾結各種過去，要看看現在未來還要努力什麼，可以幫忙什麼，也呼籲平常不會注意花蓮、台東甚至被稱為原住民偏鄉而一知半解的地方，能多點了解多點認識，多點同體共感，而不是在政治攻防和預算攻防上拿來做惡意舉例類比的縣市。

穎艾達利強調，這場災害無關藍綠，眼前只有斷水斷電的黑暗與滿地泥沙的灰色，「我們應該看見的是生命與家庭，而不是顏色與選票」，並籲請各界共同思考如何改善防災體系，守護每個人共同的家園。 台南市議員穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，上午在議會為各界協助部落救災鞠躬致謝。記者吳淑玲／攝影 台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員和市府官員為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難默哀三分鐘。記者吳淑玲／攝影 台南市議員穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，說到部落當地最新災情，忍不住紅了眼。記者吳淑玲／攝影 台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員和市府官員為花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難默哀三分鐘。記者吳淑玲／攝影 台南市議員穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，上午市議會開議除向各界表達謝意，也說明部落當地最新災情，忍不住紅了眼。記者吳淑玲／攝影

