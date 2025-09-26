花蓮馬太鞍出身 台南議員穎艾達利哽咽稱「毀滅性災難」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，累計尋獲17具遺體 11人尚失聯，台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員和市府官員為死亡者默哀三分鐘。市議員穎艾達利原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，他在會中沉重說明當地最新災情，強調災後重建之路漫長，呼籲各界持續關注，避免隨著新聞熱度消退而淡忘災民處境。
穎艾達利說，感謝市政府、台南市許多公司行號、團體、個人、旅居台南的原住民族人、花東鄉親，特別是同為Fata’an部落、光復鄉Tafalong部落的族人，過去這幾天慷慨的支援，在工作之餘，甚至放下手邊工作，親身前往受難最深的第一線，給部落家人非常多的關心、提供非常多的支援、資源與幫助，非常感謝。
穎艾達利表示，這次毀滅性的災害，大家從各種報導資訊中都知道了，但實際的苦難是這些影片、照片、文字遠遠無法表達的。從救難搜索、重新清理，失去生財生活交通工具、失去家園田地，要重建每個家戶的經濟能力，乃至於恐怕要面對整個光復鄉重新規畫、重新建立基礎公共工程，都會是漫長但時間與經濟壓力艱鉅的事，這個過程同樣需要大家的力量。
穎艾達利感謝主席給他機會說明，他指出，這場水患幾乎是毀滅性的災害，災民不僅失去家園、交通工具與生計，農業更面臨二期稻作全毀的慘況。由於當地地質為大理石與石灰岩，泥沙極為細緻且不透氣，一旦乾硬將難以清理，包括台北提供的灑水車等就是要保持適度的一個濕度，才可以去把它鏟除掉。
另泥沙也影響田地恢復耕作，恐需長時間重建。他並透露，衛星空照顯示，花蓮部分地區約有三分之一土地恐需重新規劃利用。
他強調，災後物資援助應視不同階段調整，避免一時湧入卻無法符合實際需求，並呼籲中央與地方政府在規劃基礎建設與部落重建時，應傾聽在地聲音。
穎艾達利說，光復鄉馬太鞍與太巴朗部落是全國規模最大的阿美族聚落，族人比例高達六至八成，當前停水斷電，仍在核心危險區內，生活條件艱困。他也懇請台南市府比照台北市作法，對設籍台南但家人於花蓮受災或罹難者提供適度補助，並在台南的原住民族群給予更多支持與關懷。
他懇請大家不要在此刻糾結各種過去，要看看現在未來還要努力什麼，可以幫忙什麼，也呼籲平常不會注意花蓮、台東甚至被稱為原住民偏鄉而一知半解的地方，能多點了解多點認識，多點同體共感，而不是在政治攻防和預算攻防上拿來做惡意舉例類比的縣市。
穎艾達利強調，這場災害無關藍綠，眼前只有斷水斷電的黑暗與滿地泥沙的灰色，「我們應該看見的是生命與家庭，而不是顏色與選票」，並籲請各界共同思考如何改善防災體系，守護每個人共同的家園。
