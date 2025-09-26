綠委要殺傷力反擊花縣府 羅智強：政治人物前提先是個人

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。記者胡經周／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流釀洪災，卻流出民進黨立委王定宇在綠委群組的訊息截圖，指要用「殺傷力訊息」反擊。國民黨立院黨團今舉行記者會，批民進黨「人血饅頭吃好吃滿」，黨團書記長羅智強表示，只要有點人性，都不會想到利用災難攻擊政敵，要當政治人物的前提，要先當個人，只要是人，都不會在災難來臨時，想到要殺傷政敵。

王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

國民黨團今上午舉行記者會，羅智強表示，人血饅頭吃好吃滿，就是民進黨。這次故鄉花蓮遭受重創，奪走14條人命，家園被毀，而花蓮馬太鞍溪堰塞湖的上中下游，都是經濟部管理，放眼世界各國若出現堰塞湖，都是由中央政府管理，甚至在馬政府時期也是如此。但在花蓮鄉親還埋在泥流的第一時間，賴清德總統、行政院長卓榮泰、立委吳思瑤、王定宇和內政部長劉世芳在幹什麼？

羅智強指出，內政部長劉世芳在會議上說，「頂多水淹過就算了」。農業部長陳駿季也告訴國人，堰塞湖沒有立即潰堤的危險。他質疑，中央政府官員是這樣的態度，國人的性命能託付給誰，花蓮人的命要託付給誰？民進黨還記得八八風災和小林村滅村事件嗎？國民黨執政團隊何曾想過要殺傷民進黨？只要有點人性，都不會想到利用災難攻擊政敵。

羅智強表示，要當政治人物的前提，要先當個人，只要是人，都不會在災難來臨時，想到要殺傷政敵。民進黨的行政官員和立委已淪為衣冠禽獸，這要人民要如何安身立命？甚至有網軍側翼帶風向，要民眾不要捐錢給花蓮縣政府，這是什麼心態？執政黨到現在還在進行政治鬥爭，傷害花蓮。台中市長盧秀燕除出動搜救隊外，還提供返鄉津貼給在台中工作，家住花蓮光復鄉的民眾，回鄉救災和重建。全台灣只有綠委和官員繼續分食人血饅頭。

黨團首席副書記長林沛祥要求，執政黨立即停止與側翼網軍的政治攻擊和政治操作。從最早的撤離資訊到捐款資訊，網軍側翼不斷抵制、消耗人民的互助精神，掀起更大的內鬥浩劫。中央政府不要忘記，新竹還有一座泰崗溪堰塞湖正在監測當中，雖沒有立即危險，但需要更多資訊和關注。

林沛祥指出，做錯事情就要認，這是錯人基本道理。為何救災需要「殺傷力訊息」反擊？綠委口中的「友軍」是誰？是要反擊誰？是要發動網軍、名嘴鋪天蓋地替中央政府甩鍋，攻擊花蓮縣政府嗎？這是堂堂執政黨在幹的事情？經過無差別大罷免之後，國家亂了套，國民黨時期培養的技術官僚都成了政治導向的為官之道，專業、理性、科學和迅速，這些良好公部門習性都已不復存。

林沛祥也質疑，劉世芳說「如果可以原地撤離，水淹過家門就算了」，是誰給她淹水資料？是誰建議原地垂直撤離？民進黨連最基本的防災工作都做不到，還奢言抗中保台？

