王定宇群組截圖稱被斷章取義 羅智強：國民黨執政早被轟下台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，有綠委群組截圖流出，民進黨立委王定宇在群內標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等，表示民進黨秘書長徐國勇建議，要丟出「殺傷力訊息」反擊。王稱他的話被斷章取義。國民黨立院黨團書記長羅智強今表示，如果是中國國民黨執政，官員敢講斷章取義早被轟下台。

針對王定宇在綠委群組訊息被流出，王稱自己原話被斷章取義，羅智強說，王定宇的「殺傷在野黨」是被誤解，民進黨立委吳思瑤所謂的「徐榛蔚不在國內」也是被誤解，是斷章取義，「你的話原句就是這樣，大家就是引用原句，那就面對你的原句出來解釋，什麼叫斷章取義」。今天如果是中國國民黨執政時，官員敢講出來講斷章取義這四個字，早就被轟下台了。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，基隆也有派搜救隊到花蓮，傳回來的影片是還在持續溢流，事情還沒有結束。與其鬥爭，不如顧民生，「天災就是自然界對我們的戰爭」，能不能多點心思放在民生，不要一天到晚在那邊「殺傷力訊息」，「殺傷力訊息」再多也殺不了天災。

