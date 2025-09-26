聽新聞
0:00 / 0:00
王定宇群組截圖稱被斷章取義 羅智強：國民黨執政早被轟下台
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，有綠委群組截圖流出，民進黨立委王定宇在群內標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等，表示民進黨秘書長徐國勇建議，要丟出「殺傷力訊息」反擊。王稱他的話被斷章取義。國民黨立院黨團書記長羅智強今表示，如果是中國國民黨執政，官員敢講斷章取義早被轟下台。
針對王定宇在綠委群組訊息被流出，王稱自己原話被斷章取義，羅智強說，王定宇的「殺傷在野黨」是被誤解，民進黨立委吳思瑤所謂的「徐榛蔚不在國內」也是被誤解，是斷章取義，「你的話原句就是這樣，大家就是引用原句，那就面對你的原句出來解釋，什麼叫斷章取義」。今天如果是中國國民黨執政時，官員敢講出來講斷章取義這四個字，早就被轟下台了。
國民黨團首席副書記長林沛祥說，基隆也有派搜救隊到花蓮，傳回來的影片是還在持續溢流，事情還沒有結束。與其鬥爭，不如顧民生，「天災就是自然界對我們的戰爭」，能不能多點心思放在民生，不要一天到晚在那邊「殺傷力訊息」，「殺傷力訊息」再多也殺不了天災。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言