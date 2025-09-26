影／堰塞湖溢流重創花蓮 國民黨團批民進黨大吃人血饅頭

針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強、副書記長林沛祥今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。

羅智強表示，其他國家遇到堰塞湖，也是由中央做緊急處置，但反觀花蓮災害的第一時間，賴清德、卓榮泰、劉世芳在做什麼？並抨擊民進黨立委群組在災害發生時，在討論如何殺傷國民黨，如何殺傷花蓮縣政府。

羅智強也指出內政部長劉世芳21日曾在會議中表示，「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」，痛批花蓮面臨災情重創，民進黨卻大吃人血饅頭。

