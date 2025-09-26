快訊

影／堰塞湖溢流重創花蓮 國民黨團批民進黨大吃人血饅頭

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強（右）、副書記長林沛祥（左）今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。記者胡經周／攝影
針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強（右）、副書記長林沛祥（左）今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。記者胡經周／攝影

針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強、副書記長林沛祥今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。

羅智強表示，其他國家遇到堰塞湖，也是由中央做緊急處置，但反觀花蓮災害的第一時間，賴清德、卓榮泰、劉世芳在做什麼？並抨擊民進黨立委群組在災害發生時，在討論如何殺傷國民黨，如何殺傷花蓮縣政府。

羅智強也指出內政部長劉世芳21日曾在會議中表示，「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」，痛批花蓮面臨災情重創，民進黨卻大吃人血饅頭。

綠委要殺傷力反擊花縣府 羅智強：政治人物前提先是個人

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流釀洪災，卻流出民進黨立委王定宇在綠委群組的訊息截圖，指要用「殺傷力訊息」反擊。國民黨立院...

一個光復鄉災民的心聲 政治人物吵架比洪水還痛心

923洪災第3天，在光復鄉阿多莫部落擔任小幹部的L先生（他希望不要具名）過去72小時馬不停蹄的救災、重建家園，每天睡眠不...

【重磅快評】勘災政治學 賴清德需要重修

賴總統又被罵了。在花蓮勘災時，他問一名男童「你的臉怎麼黑罵駡（台語）」，一句話引起譁然；又與清理災區的國軍擊掌致意，被批...

王定宇群組截圖稱被斷章取義 羅智強：國民黨執政早被轟下台

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀洪災，有綠委群組截圖流出，民進黨立委王定宇在群內標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等，表示民...

綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，根據外流的民進黨立院黨團內部群組截圖，綠委討論建議行政院釋出殺傷力消息。資深媒體人李艷秋分析這些...

