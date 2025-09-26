聽新聞
0:00 / 0:00
影／堰塞湖溢流重創花蓮 國民黨團批民進黨大吃人血饅頭
針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，導致光復鄉重大傷亡，國民黨立院黨團書記長羅智強、副書記長林沛祥今天舉行記者會，持續指控民進黨團群組在災害發生時，還在討論如何殺傷國民黨。
羅智強表示，其他國家遇到堰塞湖，也是由中央做緊急處置，但反觀花蓮災害的第一時間，賴清德、卓榮泰、劉世芳在做什麼？並抨擊民進黨立委群組在災害發生時，在討論如何殺傷國民黨，如何殺傷花蓮縣政府。
羅智強也指出內政部長劉世芳21日曾在會議中表示，「如果可以原地撤離，頂多家門口有一些水淹過了就算了」，痛批花蓮面臨災情重創，民進黨卻大吃人血饅頭。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言