一個光復鄉災民的心聲 政治人物吵架比洪水還痛心

聯合報／ 記者林新輝／台北即時報導
花蓮光復阿多莫部L先生評估，重建工作至少一個半月。圖為部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。圖／戴柏軍提供
花蓮光復阿多莫部L先生評估，重建工作至少一個半月。圖為部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。圖／戴柏軍提供

923洪災第3天，在光復鄉阿多莫部落擔任小幹部的L先生（他希望不要具名）過去72小時馬不停蹄的救災、重建家園，每天睡眠不到4小時。

花蓮光復鄉人口截至2025年4月30日為1萬1436，65歲以上人口占比27.85%，人口老化與少子化嚴重的偏鄉。

L說，這次是潰堤，不是溢流，黑色泥水沖進部落，來不及開出去的車子像漂流木一樣，一輛接一輛被沖走，大水退去，車子像堆積木疊在一起，「畫面跟日本311大海嘯很像」。唯一慶幸的是，部落強制撤離的早，安置到安全地方，部落的人都平安活下來。

光復鄉務農為生，約283公頃的稻田、其他農作物都在這次洪災淹沒，L說，靠近馬太鞍溪的快收割的水稻都在這次天災全泡湯了，只能用田園將蕪形容，「真的欲哭無淚」。

L說，災後，包括鄰村的萬榮鄉，台北人到花蓮光復鄉必訪、一定會去馬太鞍濕地吃在地美食鹽烤魚，有幾家餐廳老闆是部落的人，他們這幾天暫時歇業回部落幫忙煮食。立委高金素梅團隊很快就加入救災、協助募集物資、幫部落重建家園。

L說，部落或跟光復市區目前最需要的有3點：1、清理家園的工具，像圓鍬、清泥沙的鐵耙。2、我們需要捲袖能幫忙清運笨重大型家具身強力壯的人，不是來看說幾句話的人。3、滿滿堆積如山的垃圾清理要迅速解決，要不然災後環境衛生「我不敢想下去」。

L說，真的有不少熱心的人從四面八方來到這裡幫他們，台灣最美麗的風景是人不是真的。

但L也說，家毀、田蕪、人去真的叫人心痛，但政治大人們吵架更讓他感到痛心無語，「能不能不要吵架，幾天就好。」

記者問，重建工作要多久？L說，至少一個半月。

923的天災讓光復鄉心碎，923的人禍讓鄉民心寒，重建家園對他們來說太漫長。

堰塞湖 馬太鞍溪

