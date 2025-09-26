綠委群組「殺傷力消息」 李艷秋曝截圖外流原因、解讀4大訊息

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，圖為昨天居民整理家園。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，根據外流的民進黨立院黨團內部群組截圖，綠委討論建議行政院釋出殺傷力消息。資深媒體人李艷秋分析這些截圖有4大訊息，她表示，「殺傷力」對民進黨會造成什麼殺傷力，且拭目以待。

李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，民進黨立委王定宇在群組中，建議行政院正副秘書長以及黨秘書長徐國勇，要釋出「有殺傷力的消息」，攻擊花蓮縣政府，以利友軍、立委、官員接著反擊；立刻獲得眾官員「收到」、「敬禮」回應。

這張截圖有許多訊息，李艷秋表示，第一，群組中指出這次不是「潰堤」，而是「溢堤」，隨後農業部就通令媒體注意用字，要用「溢流」，比溢堤還要避重就輕。

「都什麼時候了，還對字句斤斤計較」，李艷秋表示，企圖美化嚴重性，更加證明堰塞湖潰堤是中央的責任。

李艷秋表示，第二，群組只有81人，全都是府院黨高層，訊息會外流，想必有人看不下去。第三，對話爆出後，民進黨團說目前最重要是救災，行政院說這時候不需要推卸責任。如果對話沒曝光呢？台灣恐怕又陷入仇恨互控的局面。第四，賴清德總統在中常會中說，「花蓮洪災，中央多次預警，和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾」，完全沒有指責縣府撤離不力，如果群組對話沒曝光，「他會怎麼說呢？」

這張釋出殺傷力消息截圖引起譁然，李艷秋表示，和賴清德總統7月赴七股勘災，要災民自己爬屋頂，凸顯民進黨的冷血無良已是基因，「要自己爬」成為大罷免大失敗的原因之一，「殺傷力」對民進黨會造成什麼殺傷力，且拭目以待。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，圖為昨天居民整理家園。記者季相儒／攝影
