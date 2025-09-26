聽新聞
藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋劉懿萱／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉災情慘重，民進黨立委王定宇在群組內建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息反擊，未料遭擷圖外流。 圖／讀者提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院黨團主任陳智菡點名內政部長劉世芳，不是忙調度資源，竟是動用公務員查人民資料。國民黨團書記長羅智強也批評，民進黨冷血無良，災害發生時，不是討論如何救災，而是研究如何攻擊在野黨。

根據流出的民進黨團群組對話紀錄，在花蓮光復鄉已經有十四位民眾不幸罹難時，民進黨立委王定宇林淑芬在群組討論，要列出死亡「序列圖卡」、調戶籍資料，接著行政院秘書長張惇涵回覆「跟世芳處理中」。

王定宇還建議行政院、民進黨釋出「澄清且具殺傷力消息」，不少綠委紛紛搭腔給意見，只有綠委蔡易餘出聲反對，「人民現在不想看中央和地方互打」。

陳智菡質疑，劉世芳不是忙著調度資源，協助災民，結果竟然是動用公務員查人民資料，用家屬的傷痛發動攻擊，用無辜的人民幫民進黨卸責墊背？這些執政黨的要員，心中眼中有人民嗎？還是只有政敵？

民眾黨表示，這場天災看見不分縣市、官方與民間的救災互助，那些在泥濘中奔走的身影，閃閃發光；同時也看見西裝革履的政客，在群組裡幹著難看的勾當，這是民進黨的最壞示範。

羅智強表示，網路已開始大量傳播綠委與政院所商討的攻擊圖卡，政治不能脫離人性，民進黨還有人性嗎？暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。

據悉，在對話曝光後，王定宇隨即退出該群組。王定宇表示，中央政府九次告訴地方政府要撤離，他只是點出這項事實，認為事實有殺傷力的，就是沒做事的人，至於退出群組等，都是小事。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，遺憾內部對話被流出，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水應該放一邊，重建家園最要緊，當務之急是提供災區最大的重建能量，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情。

