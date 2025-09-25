評花蓮洪災…國民黨主席候選人蔡志弘：監院是否應究責經濟部、農業部

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席候選人、前國大代表蔡志弘。圖／聯合報資料照片
國民黨主席候選人、前國大代表蔡志弘。圖／聯合報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，中國國民黨主席候選人蔡志弘今日表示，目前中央政府與地方政府的當務之急是團結救災，而不是互推責任，2010年凡那比颱風造成高雄市許多街道淹水，時任高雄市長的監察院長陳菊指幾乎8成治水責任在中央，如今監察院是否該為花蓮縣光復鄉調查經濟部、農業部？

針對花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流出現重大死傷，賴清德總統昨日在臉書上表示，「中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警。」行政院長卓榮泰昨勘災時還稱撤離「有瑕疵」。對此，蔡志弘說，殊不知地方進行撤離是依據中央的預測資訊。

蔡志弘表示，以「2016年堰塞湖緊急應變聯合高司演練」為例，當時共同參與的政府機關包括經濟部水利署、農業部林務局、水土保持局以及地方政府，這次演練是模擬堰塞湖發生災情以後，政府應該如何進行聯合處置，藉以建立聯繫及協調機制，以降低災害規模與損失。

蔡志弘提到，水利署當時還指出，這次演練首次辦理跨三個機關的聯繫與協調演練，未來無論堰塞湖發生在河川的什麼區段，都有相互通報責任，並建立合作處置方式，期望藉由各單位專長、設備優勢進行分工，以便更快速控制災情，降低災害損失。

蔡志弘指出，國民黨立院黨團總召傅崐萁在今年8月13日立法院朝野協商之時，便已要求將花蓮縣光復鄉堰塞湖工程納入「丹娜絲重建特別條例」，並提出附帶決議，要求相關單位研提減災方案，不過農業部當時卻評估堰塞湖並無立即潰堤危險，且開挖溢洪道風險高，也就是說，這次預測失準，農業部難卸其責。

蔡志弘再以2010年9月19日的凡那比颱風為例，表示當天下午高雄市許多街道已經開始淹水，時任高雄市長陳菊和兩位副市長都沒有坐鎮災害應變中心，讓災害應變中心群龍無首，陳菊在9月21日甚至說，「治水責任幾乎8成責任是在中央，盼不要罵錯人。」如今光復鄉堰塞湖釀災，陳菊身為監察院長，監察院是不是應該究責經濟部、農業部？

蔡志弘呼籲，面對樺加沙颱風造成的災情，目前中央政府與地方政府的當務之急是團結救災，而不是推卸責任。

花蓮光復鄉堰塞湖溢洪後，今日下午4時左右，水位再次快速上升，水勢推進至成功街、佛祖路一帶。記者季相儒／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖溢洪後，今日下午4時左右，水位再次快速上升，水勢推進至成功街、佛祖路一帶。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 樺加沙颱風 花蓮 國民黨

