【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

聯合報／ 主筆室
總統賴清德總統今天視察花蓮災區，慰問災民，並表示「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」。記者季相儒／攝影
總統賴清德總統今天視察花蓮災區，慰問災民，並表示「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」。記者季相儒／攝影

「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，賴清德總統今天視察花蓮災區時保證，中央會義無反顧，跟花蓮縣府合作，幫助全體花蓮鄉親。賴清德還和花蓮縣長徐榛蔚通話，為徐榛蔚加油，強調中央一定會大力支持，與花蓮縣府站在一起。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀成多人死傷與失聯的嚴重災情，隔了兩天，賴政府和民進黨終於有人說了人話。

行政院長卓榮泰到災區勘災，先和在地的藍委傅崐萁大吵一架，拂袖而去。民進黨秘書長徐國勇、綠委王定宇等人則忙著和行政院秘書長張惇涵商議黨政動員帶風向，由側翼、綠委和卓內閣接續以「殺傷力消息」攻擊花蓮縣政府。Line群組對話內容外流後，王定宇還憤而退群。

大家忙著搶險救災，卓內閣和民進黨卻啃著血饅頭砍殺帶風向，冷血到令人髮指。

但Line群組對話內容，不只顯示卓內閣和民進黨沒人性的程度，也反映出相關閣員的心態，並指出花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤悲劇的根源。

根據外流的Line對話截圖，釋出「殺傷力消息」趁災攻擊的號角，是徐國勇吹響的，並由王定宇轉知行政院正副秘書長張惇涵、阮昭雄。院昭雄敬表「遵命」，張惇涵則和內政部長劉世芳開始「處理」。

大罷免大失敗後，賴清德的第一個替罪羊就是黨秘書長，由徐國勇接替林右昌。賴清德還嘉許徐國勇從政經歷完整，熟知地方生態，了解政策溝通；徐國勇不負賴清德所託，直接指揮行政院以「殺傷力消息」進行救災溝通。

新上任的張惇涵也被誇讚資歷完整、執行效率高，能協助政院進行橫向協調，強化政策執行與管控。他上任第一把火就要求部會首長一日三報，第二把火協調劉世芳馬上開始「處理」殺傷力消息，貫徹黨命，執行力超高。

至於劉世芳，兩個月來，如果她在「處理」堰塞湖潰堤的預防、預警和居民撤離上，也這麼全面和積極，可能現在就不必費心「處理」殺傷力消息了。

其實賴清德昨天也還在處理「殺傷力消息」。他在臉書貼文說，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「#把握黃金時間」、「#撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾。

賴清德貼文，一是指責徐榛蔚颱風前不在國內，二是批評撤離作業有問題。但徐榛蔚早就回台，而撤離問題正是卓榮泰和傅崐萁公開吵架的焦點。賴清德貼文撇責的同時，也為卓榮泰助拳。

不過，畢竟救災演成政治口水戰太難看，黨政商議「殺傷力消息」攻擊也太冷血；舔過血饅頭後，賴清德今天變成花蓮人，和花蓮鄉站在一起，避免讓災民雪上加霜。

其實賴清德應該回想一下，他在台南市長任內遭逢台南大地震，時任行政院長張善政是怎樣不分黨派全力支援救災重建的。張善政自認與賴清德是難兄難弟，沒有隔閡；賴清德也對張善政的一路協助表達敬意和感謝。

賴清德應該把這段溫暖感人的救災經驗，教給卓榮泰和他的閣員；當然，更絕對不能漏了徐國勇。

