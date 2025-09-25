快訊

【重磅快評】馬太鞍堰塞湖若長在台南、高雄 結果會一樣嗎？

聯合報／ 主筆室
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，下游光復鄉幾乎被滅，國軍馳援搶救。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，下游光復鄉幾乎被滅，國軍馳援搶救。記者季相儒／攝影

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖「潰壩」，下游光復鄉幾乎被滅。十四名罹難民眾被執政黨當作子彈，射向花蓮縣長夫婦。災後兩天，綠營還在傳假訊息，造謠稱林保署九度通知撤離，縣府執行不力。倘若堰塞湖「長」在台南高雄山區，賴政府豈會讓過去兩個月只有監測而已？

堰塞湖在七月薇帕颱風後飛快「長」出來。這並非一夜奇蹟，根據藍委八月提出附帶決議案得知，上游山谷早在2003年起產生蝕溝，2020起崩塌逐年擴大，七月薇帕颱風讓情況大幅惡化。藍委要求項目包括減災、監測、疏散和工程。可惜，農業部長陳駿季兩度表示「沒有立即潰堤危險」。因此不見積極作為。

陳駿季答詢時斬釘截鐵稱，「該湖滿庫會以溢流方式而不會直接潰堤，因此無急迫危險性」。他不信天有不測風雲，自然沒想過九月、十月颱風季潛在風險。如果，堰塞湖長在台南高雄山區，綠委質詢、提出臨時動議，陳駿季還敢堅持「看天吃飯」，明知降雨頻繁，卻全然不考慮疏通河道、固床等減災工程嗎？

卓內閣看似很認真監測，但實際上，內政部長劉世芳直到災變前兩週，才急電李鴻源幫忙，整合多校專家推算出潰壩模型，趕在廿一日發布第一次紅色警戒，強制撤離。這時，留給縣府警消只有一天作業時間，而且撤離人口從六百人擴大到八千人。為什麼先前監測與研究團隊無法推算出923將大難臨頭？

綠委在群組裡討論如何加強「殺傷力」對付花蓮縣府。黨政同步接受王定宇拿出的側翼哏圖，稱林保署九度撤離。賴清德也跟著帶風向，指中央「多次要求撤離」。另外，哏圖還稱14罹難者都在強制撤離區，縣府執行不力。但事實上，罹難者有不少是老人，依政府規定「垂直避難」，躲在二樓，大水來時來不及逃而溺斃在屋裡。

一個總統總是跟著側翼散布謠言，已是缺德至極。退一萬步說，國家最有權力的人，面對預知很可能發生的天災危機，事前兩個月不積極作為，事後搶先卸責，不就是尸位素餐？令人懷疑的是，在923之前，賴清德知道馬太鞍溪上游有個海嘯級的堰塞湖嗎？

就算不能炸掉堰塞湖，但兩個月足夠中央協同地方設計更完整的減災方案，至少讓光復鄉民眾即時知道上游山區有未爆彈，旅外人口能及早為家鄉親友作好準備。花蓮縣府若真如綠營所稱，不配合中央研議應變，內政部早該喝令縣府依法行政。但政院選在災後跟著罷團側翼砲轟縣府，這不就是利用天災報復大罷免慘敗之仇？

農業部強調，堰塞湖已洩出四分之三的水，但李鴻源指出，堰塞湖仍存有2萬噸水量，若再遇雨勢，恐重演慘劇。馬太鞍溪北岸鳳林鎮也因河面土石淤積過大，發生堤頂溢流。府院黨放不下大罷免之恨，但別忘了老天還在看著，大自然力量隨時會再來。

