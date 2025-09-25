網友稱「捐款衛福部就是給花蓮縣政府」 賑災基金會澄清：是撥款給居民

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，災民無家可歸，已釀15死。行政院要求賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，預計募款5億元，卻遭網友質疑，善款將整筆提供花蓮縣政府，稱捐給衛福部，就是捐給花蓮縣政府。賑災基金會澄清，相關費用並不會交付任何單位任意運用，款項直接撥付居民帳戶，地方政府只是受委託協助申請。

一名媒體工作者在Threads發文指出，他負責處理衛福部的新聞9年多，花蓮天災多是事實，每次大災難後，衛福部都會開善款專戶，但捐款時間結束，衛福部每次都把幾億元善款通通交給花蓮縣政府「妥為運用」，並說「你各位不捐給花蓮縣政府，以為捐給衛福部會比較好，最後衛福部一樣給花蓮縣政府啦！」貼文一出，獲得破萬人按讚。

不過，衛福部、賑災基金會出面說明。衛福部於臉書表示，善款運用由賑災基金會統籌規畫與執行，以確保各界愛心捐款，能以公開透明方式，切實用於災區重建，及受災民眾最急迫需求，且募得款項，適用於災區災民災害救助、緊急醫療、復原重建，並依規定進行公開徵信，公開款項支出清單，並嚴謹遵守募款責信原則。

賑災基金會發文說明善款去處表示，基金會秉持「用處依原則，去處可查核」方式運作，善款運用方式依照基金會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，基金會則進行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，簡化及加速救災效率。

另外，將再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。

賑災基金會強調，善款不是直接交給地方政府，而是依照「事實與需求」核實辦理，不會直接交付任何單位「任意運用」，地方政府扮演角色，是統計與調查災情，由基金會依照統計結果，辦理各項法定與專案賑助，如善款是由地方政府發放，基金會還是會依據受災事實，要求地方政府檢具核銷，且每筆支出公開揭露，捐款人與受款人資訊，依「公益勸募條例」辦理，落實社會責信。

賑災基金會人員指出，網友或許不清楚善款實際運用方式，可致電向基金會查核，基金會承諾，每一筆款項去向都可清楚查詢，且法定賑助項目，並非撥款給地方政府，而是由當地社工、區公所協助統計，回報地方社政單位後，再向賑災基金會申請款項，由賑災基金會撥款給民眾，並且要看到居民簽收單據，款項才會核銷，也會把所有流向在網路上公布。

商品推薦