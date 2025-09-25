快訊

會議音檔流出！劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部：遭斷章取義

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
警消人員爆料許多人是因為垂直撤離而釀災，且這方式是照內政部、林保署要求執行。內政部長劉世芳（圖）今也被爆21日對話，稱「頂多家門口有一些水淹過了就算了」。圖／聯合報系資料照
警消人員爆料許多人是因為垂直撤離而釀災，且這方式是照內政部、林保署要求執行。內政部長劉世芳（圖）今也被爆21日對話，稱「頂多家門口有一些水淹過了就算了」。圖／聯合報系資料照

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，釀光復鄉洪災，警消人員爆料垂直撤離是照內政部、林保署要求執行。內政部長劉世芳今也被爆21日對話，稱「頂多家門口有一些水淹過了就算了」。內政部回應，避難方式都是聯合國教科文組織及花蓮縣政府114年水災保全計畫等認可，關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離。

針對21日會議音檔遭流出，內政部今回應，劉部長在與農業部林業及自然保育署、花蓮縣政府及台灣大學專業團隊召開會議時，始終堅持以「保全人民生命安全」為最高原則。討論內容聚焦於如何判斷與研議撤離的最佳時機、範圍及涉及戶數，以期將災害風險降到最低，但部分音檔遭人斷章取義，未能呈現完整脈絡，刻意製造誤解，令人遺憾。

內政部說明，各界關心的垂直避難議題，事實上「至高處垂直避難」、「依親」、「至避難收容處所」都是聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫，及花蓮縣政府114年水災保全計畫中認可的水災可行避難方式，關鍵在於地方政府是否依法落實通知與撤離，並確認居家是否穩固，如鋼筋混凝土、有無二樓以上，且不在水岸邊，才可於災難時往二樓以上暫時垂直避難。

內政部說明，中央災害應變中心的任何正式裁示，均會透過傳真公文、新聞稿，及通訊軟體群組等多元方式，於第一時間同步通知地方政府，確保訊息傳達快速且正確。所有具體指令均應以正式紀錄為準；9月21日傍晚與農業部、花蓮縣政府及台大團隊完成該次會議後，中央災害應變中心隨即透過傳真公文正式通知花蓮縣政府。

內政部說，依據災害防救法第4條與第24條規定，地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。中央自始全力支持地方，協助其採取一切必要行動，降低人民生命財產安全所受的威脅。

