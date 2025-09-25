賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今天前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，花蓮縣政府未派人參與，立委傅崐萁也未出席。賴清德後來才與縣長徐榛蔚通上電話。縣府表示，縣長當時指揮今天救災工作，剛好時間重疊。

賴清德今天下午前往花蓮國軍前進指揮所，聽取各單位報告後，一開口就先問了幾次「縣府有來嗎？」後來電話聯繫上徐榛蔚，賴清德說，「原本今天有安排妳講話，但妳不克出席，所以跟妳打電話」，需求是「人力跟機具就這兩個嘛，就這樣，我了解」，總統還說了多次「妳加油喔」。

縣府回應，徐縣長下午1時在前進指揮所，指揮今天救災工作，時間不巧重疊，總統府幕僚循線詢問縣長手機號碼，縣長幕僚接到通知後，好不容易轉好幾手雙方才通上電話，都有表明清楚地方需求。

