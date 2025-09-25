花蓮洪災傷亡慘重 羅智強批綠營趁機消滅國民黨如吃「人血饅頭」
立委羅智強參選國民黨黨主席，今午在無黨籍立委高金素梅陪同下到高雄果貿社區舉辦說明會，爭取眷村票支持。羅智強在黨員面前痛批民進黨是無良執政者，花蓮傷亡慘重，群組沒有討論救災及重建家園，竟討論怎麼吃人血饅頭、利用機會消滅與抹黑在野黨。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流帶來嚴重傷亡，立委羅智強以花蓮人身分捐50萬元救災，今在高雄說明場痛批近日綠營猛攻花蓮縣政府及內部LINE群組對話外流一事。
羅智強指出，民進黨的委員與行政官員，商量怎麼對付在野黨，怎麼利用、消費這次花蓮災情及人命傷亡來攻擊在野，真是喪盡天良；卓榮泰昨天到花蓮，是官員該有的態度嗎？是踢館還是怎樣，「拜託民進黨執政官員與立委，良心還是很重要」。
羅智強進一步表示，最近堰塞湖潰溢傷亡慘重讓他感觸很深，花蓮災情悽慘，民進黨竟在LINE群組內商量，如何利用花蓮的苦難及痛苦打倒國民黨、踐踏花蓮縣政府，群組內不是討論救災、搶救及重建家園，竟討論怎麼吃人血饅頭，消滅踐踏與抹黑在野黨，怎會有這樣一群無良的執政者，連做人都不會，國家怎可能有希望？所以他參選的第一件事是要下架無良的政黨及總統。
高金素梅率領現場群眾清唱中華民國頌等歌曲，並跟群眾分享她眼中所看見的羅智強，強調自己雖然不是國民黨員，但希望國民黨可以強起來，力薦羅智強是優秀的黨主席人選。
羅智強認為，藍白合是目前所有國民黨黨主席參選人的共識，大家有各自的方法，趙少康是有份量的人，由他建構藍白合作平台，應該非常有公信力。羅也強調，他自己是柯文哲跟黃國昌可信任的人選，擁有得天獨厚的條件，會在時間許可下參加黨中央規畫的政見會。
