花蓮災情嚴重 柯文哲出庭喊話救災優先：國家可以做更多的事
北院審理京華城案，今天傳喚柯文哲、應曉薇，並傳喚沈慶京作證。柯文哲說，司法應該要保護人民，而非對付老百姓，並以花蓮光復鄉災情為例，認為救災優先，國家可以做更多的事。
台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。
台北地方法院今天再度開庭，傳喚柯文哲、應曉薇，以證人身分傳喚沈慶京，由檢辯交互詰問，並於下午4時許詰問完畢。
柯文哲於最後陳述意見時表示，檢察官一開始有目的、帶著惡意辦案，不但威脅沈慶京抽銀根，又要前副市長彭振聲認罪，還拿補充理由恐嚇彭振聲；每個人對城市發展有不同意見，但京華城案經過公務員層層審議、討論，每個人都說合法。
柯文哲也說，司法是國家最後一道防線，國家機器應該要保護人民，不應該是對付老百姓；他以花蓮光復鄉災情為例，認為救災優先，國家其實可以做更多的事。
