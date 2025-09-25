快訊

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

名嘴指堰塞湖溢流當晚歡樂宴總統府駁斥 羅智強：民進黨還想著卸責

名嘴指堰塞湖溢流當晚歡樂宴總統府駁斥 羅智強：民進黨還想著卸責

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
世界台灣商會聯合總會23日在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，總統賴清德受邀出席，親切和企業界人士打招呼。圖／聯合報系資料照片
世界台灣商會聯合總會23日在台南市召開年會，晚上舉辦夜歡迎晚宴，總統賴清德受邀出席，親切和企業界人士打招呼。圖／聯合報系資料照片

媒體人黃揚明指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流當晚，賴清德總統喜孜孜在台南出席世界台商總會晚宴。國民黨立委羅智強今日以「喪盡天良」形容，作為執政黨，怎麼可以這樣毒辣，沒有人性地消費災民的悲痛？

針對媒體人爆料賴總統在923當晚出席世界台商總會晚宴，羅智強說，總統在人民受苦，性命傷亡時，苦民所苦，這才是總統的本分。他的故鄉花蓮災情慘重，這麼多人命傷亡，上至總統不痛不癢，行政院長囂張跋扈，再到民進黨立委跟官員竟在群組裡，會商的不是救災、搶救人命，而是如何消費，用人血饅頭攻擊在野黨。

羅智強問，當賴總統在參加歡樂宴會時，知不知道底下的官員在幹這些「狗屁倒灶」的事情，請問不需要約束底下的官員、民進黨立委們，做背叛花蓮、背叛台灣人民情感，踐踏花蓮的事情嗎？用「喪盡天良」四個字來形容也不為過，尤其看到民進黨立委竟在災害嚴重時，一心一意想的就是怎麼推卸責任、政治鬥爭，無人討論如何救災。

羅智強強調，他在災害發生的第一時間，他跟立委高金素梅、國民黨立委，討論怎樣盡自己心力幫助災民，「這是身為正常人該有的反應吧！」他也宣布捐了50萬，就是因為不捨花蓮鄉親遭受磨難跟不幸。他批賴總統，作為政府，作為執政黨，怎麼可以這樣毒辣，沒有人性地消費災民的悲痛？賴總統要不要出來講一句話？

總統府發言人郭雅慧表示，政論名嘴宣稱「總統出席世台會行程未關心花蓮災情」一事，實屬造謠妄議。賴總統當晚抵達後先進行座談，致詞開場即主動談及花蓮災情，詳述當日下午與行政院長卓榮泰開會討論花蓮災情處理因而延遲抵達會場致歉，並呼籲各界協助熱情捐款救災，該評論惡意造謠，絕非事實。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 黃揚明 羅智強 賴清德

