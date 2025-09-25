快訊

闢謠林保署9次示警花蓮縣府撤離 國民黨：中央僅1次強制撤離通報

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮光復市區依舊滿瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮光復市區依舊滿瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤離是與時間賽跑，花蓮縣只有一次強制撤離通報。

國民黨表示，因強颱「樺加沙」豪雨影響，花蓮縣府與中央、國軍及各界全力投入防災救援。近日卻有「林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離」的不實說法流傳，造成社會混淆。

國民黨還原事實，「9次示警」是行政文件，不是9次撤離。自7月26日起，林保署因堰塞湖列管，每次監測續報，累計至第9份行政通報才正式要求撤離。

國民黨指出，撤離困難因警戒範圍擴大7倍，9月21日內政部依專家模擬將範圍從245戶擴大至1801戶，縣府與國軍緊急協力撤離。「真正撤離僅在9月22日第9次紅色警戒」，9月22日上午7時，林保署判定潰堤風險，發布紅色警戒，縣府一天內強制撤離8524人。

國民黨表示，防災救人必須擺在第一位，任何不實訊息的散播只會干擾救災行動、造成社會恐慌。救災工作並非單一單位能完成，而是中央、地方政府、國軍以及民間公益團體共同投入，才能爭取時間、守護人民。

國民黨總結，呼籲社會各界停止製造與散播謠言，民進黨更不該藉機操弄政治風向。唯有讓所有資源專注在防災與救援，才是真正守護人民安全、展現責任的行動。就算只有一次強制撤離通知，國民黨執政縣市仍然會全力守護災民，人命關天，必定盡力而為。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤離是與時間賽跑，花蓮縣只有一次強制撤離通報。圖／國民黨臉書
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤離是與時間賽跑，花蓮縣只有一次強制撤離通報。圖／國民黨臉書

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 國民黨

