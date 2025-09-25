快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

人車機具難抵馬太鞍堰塞湖 賴總統：只能監測「絕不可能爆破」

聯合報／ 記者王燕華戴永華／花蓮即時報導
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者劉學聖／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、33失蹤，立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時就希望中央用爆破方式處理，就解決了，但今天賴清德總統到花蓮勘災時駁斥傅的說法，他表示，人車及機具都無法到達堰塞湖，「絕對不可能用爆破」。

傅崐萁昨天說，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央，他們從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米水量，爆破就解決了。

傅還說，8月時納入丹娜絲颱風的災後條例，600億元預算也通過給行政院處理馬太鞍的堰塞湖，但農業部長一直講說沒有立即危險，事情一發生就如同0403大地震，事情一發生，整個網軍側翼就在攻擊。 

針對「爆破」處理，賴清德今天到花蓮勘災時說，針對處理堰塞湖問題，大家很清楚不是那麼容易的，需要時間，堰塞湖7月底才真正形成，內政部長劉世芳馬上找了前內政部長李鴻源召集專家學者委員會，同時也委託台大陽明及交大做監測。

他說，要徹底解決堰塞湖的問題，絕對不可能用爆破，要用虹吸管原理或用分洪道的，都不是短短時間可以完成，民眾很清楚，因為堰塞湖是人車及機具難以到達之處，所以委員會的決議就是要持續監測，把正確訊息提供給縣政府，做為撤離民眾的依據。

賴總統說，中央在面對堰塞湖時，盡心盡力、尊重專業也徹底落實執行，他要跟大家說明，針對花蓮的堰塞湖問題，中央很認真、很負責面對，沒因為在花蓮或在馬太鞍溪上游，就不關心，現在事情已經發生，有這麼多人傷亡，大家就是團給合作救後復原復建。

他強調，災情固然發生發生在花蓮，現在希望全台人民都是花蓮人，跟花蓮人站在一起協助花蓮縣政府完成各項救災工作，民眾盡速恢復正常生活。

立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影
立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時，就希望中央用爆破方式處理，但賴清德總統今天到花蓮勘災時強調，人車無法到達，「絕對不可能用爆破」。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 賴清德 傅崐萁

延伸閱讀

力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

中央、地方救災互槓不斷 賴清德：現在大家都是花蓮人 不分彼此

賴清德「雲亮相」紐約Concordia峰會 談威權挑戰與台灣應對之策

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

行政院會今天聽取內政部及農業部針對馬太鞍溪堰塞湖溢流事件進行報告。消防署長蕭煥章表示，9月23日凌晨氣象署就研判降雨可能...

綠委群組要求政院釋出「殺傷力消息」 民眾黨批：81人群組幹著難看勾當

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨表示，只見民進...

闢謠9次示警花蓮縣府撤離 國民黨：中央只有一次強制撤離通報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤...

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流…居民質疑砂石場釀破口？水利署這樣說

媒體報導，有居民質疑花蓮馬太鞍溪南岸堤防有2個大缺口，分別有2家砂石場，推測大水應該從堤防缺口灌入光復鄉市區。水利署指出...

人車機具難抵馬太鞍堰塞湖 賴總統：只能監測「絕不可能爆破」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、33失蹤，立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時就希望中央用爆破方式處理，就解決了，但今天...

躲過洪災！花蓮「光復河底隧道」沒沖毀 他揭當年台鐵創意工法救了自己

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，馬太鞍溪橋被沖毀、台9線柔腸寸斷，但是鐵軌卻躲過這次浩劫，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。