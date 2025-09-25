人車機具難抵馬太鞍堰塞湖 賴總統：只能監測「絕不可能爆破」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、33失蹤，立委傅崐萁昨天表示堰塞湖發生時就希望中央用爆破方式處理，就解決了，但今天賴清德總統到花蓮勘災時駁斥傅的說法，他表示，人車及機具都無法到達堰塞湖，「絕對不可能用爆破」。

傅崐萁昨天說，台灣哪個堰塞湖是地方政府在管？明明就是中央，他們從726就不斷反應，希望中央行政院、國防部用爆破的方式，比照過去南投堰塞湖用爆破的方式，那個也是4000多萬立方米水量，爆破就解決了。

傅還說，8月時納入丹娜絲颱風的災後條例，600億元預算也通過給行政院處理馬太鞍的堰塞湖，但農業部長一直講說沒有立即危險，事情一發生就如同0403大地震，事情一發生，整個網軍側翼就在攻擊。

針對「爆破」處理，賴清德今天到花蓮勘災時說，針對處理堰塞湖問題，大家很清楚不是那麼容易的，需要時間，堰塞湖7月底才真正形成，內政部長劉世芳馬上找了前內政部長李鴻源召集專家學者委員會，同時也委託台大陽明及交大做監測。

他說，要徹底解決堰塞湖的問題，絕對不可能用爆破，要用虹吸管原理或用分洪道的，都不是短短時間可以完成，民眾很清楚，因為堰塞湖是人車及機具難以到達之處，所以委員會的決議就是要持續監測，把正確訊息提供給縣政府，做為撤離民眾的依據。

賴總統說，中央在面對堰塞湖時，盡心盡力、尊重專業也徹底落實執行，他要跟大家說明，針對花蓮的堰塞湖問題，中央很認真、很負責面對，沒因為在花蓮或在馬太鞍溪上游，就不關心，現在事情已經發生，有這麼多人傷亡，大家就是團給合作救後復原復建。

他強調，災情固然發生發生在花蓮，現在希望全台人民都是花蓮人，跟花蓮人站在一起協助花蓮縣政府完成各項救災工作，民眾盡速恢復正常生活。

