花蓮馬太鞍堰塞湖溢流…居民質疑砂石場釀破口？水利署這樣說

媒體報導，有居民質疑花蓮馬太鞍溪南岸堤防有2個大缺口，分別有2家砂石場，推測大水應該從堤防缺口灌入光復鄉市區。水利署指出，缺口是為堤後排水做的開口堤，在這次災前已完全封堵，這次有一處堤後坡受損，將在2週內完成搶修。

媒體報導，光復鄉居民指出，馬太鞍溪南岸堤防有2個大缺口，分別有2家砂石場，推測大水應該從堤防缺口灌入光復鄉市區上。

行政院發言人李慧芝表示，針對堤防缺口部分，根據經濟部說明，這是東部的設計，主要是幫助市區排水，這次因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，在溢流發生前就已補上缺口。

經濟部水利署副署長陳建成今天在行政院會後記者會說明，缺口是為堤後排水做的開口堤，在這次災前已完全封堵，也加高堤防、補強堤腳。而這次災害造成一處堤後坡受損約300公尺，將在2週內完成搶修，並在明年汛期前完成復建。

陳建成指出，針對馬太鞍溪周邊堤防加固部分，水利署會在3個月內再全面檢視哪裡需要補強，並在3個月內補強完成。

媒體追問開口堤是否不是這次淹水的主因，陳建成回應，這次水量超過堤防原來設計能容納的保護標準約4倍；他並重申，在設計堤防時都會預留開口提做為堤後排水等用途，也就是說，如果上游破堤，或許就可以從開口堤再把水灌進來，但這次水利署特別在災前，就有全部封堵開口堤與排水路。

針對外界關注水淹市區原因，水利署長林元鵬昨天在馬太鞍溪橋現場受訪提到，馬太鞍溪堰塞湖下游南側有將近300公尺的堤防破損，導致河川水流進到市區，加上橋梁倒塌後有阻水效果，因此整個河段有好幾個地方溢堤。

媒體也關注淹水是否與河道開口堤有關。林元鵬強調，沒有絕對關係，因為開口堤的高度與堤防相同，主要用於加速都市排水，這次淹水是因為流量超過堤防。

商品推薦