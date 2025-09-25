陳駿季：爆破馬太鞍堰塞湖不可行 傅崐萁應尊重專業

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，農業部長陳駿季指出，專家會議思考過爆破、虹吸和開闢便道去降挖堰塞湖，但短時間內幾乎都不可行，因此決定採取有效監測水位並做預防性撤離。他強調，立委傅崐萁和他都不是工程專家，應該尊重專業意見。

農業部長陳駿季表示，農業部從7月26日成立應變小組後，召開過3次專家會議，也舉行過2次跨部會專家會議，還做了17次取項分析，所有會議的討論重點，首在分析如果壩體不安全可能造成的結果？分析出4種最可能影響下游民眾的情境，包括自然溢流、因颱風豪雨造成溢流、地震，最後是從壩體縫隙造成管湧。

專家團隊第二個討論重點是如何安全移除壩體，3種可能做法包括爆破、虹吸和開闢便道去降挖。她強調，專家會議第一個覺得不可能進行爆破，以免造成周圍山壁土時更大規模的崩塌。虹吸和壩頂降挖都考慮到壩體結構並不穩定、骨質鬆軟，工程人車都沒有道路可通行，所以幾乎不可能立即移除壩體。

陳駿季說，專家會議當時決定現階段最重要是有效監測水位，當發現危險時能及早預防性撤離，這是最有效方法，他指出，後續的水位監測和撤離區疏散，都是因為前面的團隊做了非常多事。

對於傅崐萁主張可用爆破方式解決堰塞湖問題，陳駿季說，傅崐萁和他都不是工程專家，針對壩頂的處理一定要根據專業分析的意見，而且草嶺潭堰塞湖也不是用爆破方式處理，尤其馬太鞍的現況，如果爆破可能引起更大的落石。

林保署長林華慶強調，現有幾個方法不可行不是行政機關做的決定，都是國內水利、災防相關專家討論的結果。原本預估就算風平浪靜，堰塞湖在10月初也會溢流，在2個月內不可能開一條路去那麼深的山區施作開挖；爆破則必須很精準，不能貿然爆破否則可能造成更大的災害。

另一方面，陳駿季也遭質疑，曾經說過堰塞湖沒有立即溢流的危險。陳駿季強調，8月13日的時間、情境和現在都不一樣，當天楊柳颱風在太麻里登陸，前一天已經撤離相關居民，當時很多立委關切壩體是否會立即潰堤？他回應馬太鞍堰塞湖當下不是滿水位，距離壩頂還有50公尺，以當時豪雨評估不會溢流，結構也相對穩定，因此根據專家會議結論這樣發言。

他強調，外界的說法是張冠李戴、移花接木、故意拼湊，他的重點是在第二句話，農業部仍會努力積極從事防護作為。事實上8月13日後更進一步派遣人力探勘，放置水位計，就是要更精準監測預警，讓中下游民眾可以及時撤離。不能用當時的情境連結現在的情況，汙衊農業部沒有任何作為。

