【重磅快評】王定宇退群、民進黨翻車 蔡易餘不必裝病了

花蓮堰塞湖釀災，震驚全台，正當舉國搶救之際，綠委王定宇被爆料在內部群組大談如何釋出「殺傷力消息」攻擊花蓮縣政府，結果一票人跟著翻車；王定宇爆氣退群，儘管否認有寫「一群叛徒！」但卻難掩無良政治操作。其實，王定宇並非首例，之前黨團總召柯建銘也說花蓮地震是老天有眼，但老柯很快道歉，王則只會怒嗆退群，功力還真是不如老柯！

民進黨黨慶前夕，兼任民進黨主席的總統賴清德昨天才要求從政黨員要扛起民進黨招牌，謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神。未料沒多久就被爆料，綠委竟在黃金搶救時刻在群組裡討論要如何釋出「殺傷力消息」攻擊花蓮縣政府，這是那門子的愛鄉土？

更沒想到的是，王定宇「登高一呼」後，群組成員竟附和者眾，一票人瞬間也跟著翻車。令人納悶的是，藉災變進行政治操作是什麼時候成了民進黨的DNA？

去年403花蓮地震時，黨團總召柯建銘不滿藍白推動國會改革法案，竟說4月3日當天國民黨團想要「硬幹」，不過「老天有眼，發生大地震，老天要救台灣的民主」。這番言論引起災民及在野批評，老柯見眾怒難犯 ，很快就道歉，風波始漸平息。

只是，今年初老柯「舊疾復發」，嘉義大埔凌晨發生強震，柯建銘又在臉書發文稱「此刻（12:17）正在發文時，剛好地震，天搖地動，老天也震怒了」。雖很快就刪文，但已被網友抓包，並酸老柯是突然發現震央位置不對才刪掉那段嗎？民眾黨也秀出截圖，批評到底要多冷血，才能一再把天災當成政治攻擊的武器？

無獨有偶，當時的行政院中部聯合服務中心執行長莊競程也在社群平台發聲，稱「藍白亂搞國家！老天真的怒了！」莊稍後發現苗頭不對趕緊刪文，並解釋是情緒性發言，「未來會謹慎發言」。

相較柯建銘、莊競程， 王定宇算是進階版，他在80多人的黨團群組表示，民進黨祕書長徐國勇建議透過媒體、第三方登出澄清且具「殺傷力消息」，以利友軍、民進黨立委與政務人員接續反擊。王並TAG張惇涵、阮昭雄，還PO上「花蓮災情造成14人死亡，花蓮縣府會不會太扯」的圖卡供參。

王定宇的倡議激起眾綠委回應。林淑芬認為死亡人民分布圖相當重要，要點出罹難者都在同一個村，沒有撤離才導致死亡人數眾多；蔡易餘提醒「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人，怎麼通報應該撤離不再多次一點」、「這次是潰堤而非溢流，NCC、農業部要通令各大媒體，不准用「潰堤」。更駭人的是。阮昭雄回應「收到」，並傳「遵命」手勢，張惇涵表示正和內政部長劉世芳「處理中」。

這些對話具體描繪一幅黨政媒及立院黨團協同作戰的地圖，只不過作戰對象不是災變，而是「政敵」花蓮縣政府。整套攻擊是由黨秘書長發動，綠委接招，動員行政團隊及綠媒，內政部提供死者分布圖，NCC禁媒體用「堤潰」字眼，拿發布「殺傷力消息」當武器，連媒體用字都要管，阮昭雄只能遵命奉旨，張惇涵也不避諱和劉世芳「處理中」，整個內閣唯黨命是從，不惜踏著災民身軀搶占戰略高地。

最可笑的是，綠委蔡易餘還說要「展現聖母病」，這個詞帶有貶抑，卻真實反映民進黨的心態，極盡能事攻擊政敵後還要惺惺作態；正如民進黨想方設法攻擊政敵後，總統賴清德今天勘災又說「此刻我們都是花蓮人」。其實，蔡易餘也不必裝聖母病了，從這些綠營要角言行看來，只要正常人都可以看出這個黨已病入膏肓。

商品推薦