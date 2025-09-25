快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

綠委群組要求放出「殺傷力消息」 政院：這時候最不需要推卸責任

中央社／ 台北25日電
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，媒體披露民進黨立委在群組中，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且具殺傷力消息。行政院今天表示，中央會盡全力救災以及災後復原，救災不分藍綠，這時候最不需要的就是推卸責任。

媒體報導，民進黨立委王定宇在群組發言，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、民進黨秘書長徐國勇，建議透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊，並舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例。

對於立委的建議，行政院是否配合，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會表示，張惇涵昨天接受專訪時說得非常明確，中央會盡全力救災以及進行災後復原，也希望中央、地方要一條心，救災不分藍綠，這時候最不需要做的就是推卸責任，大家一起用最大的力量，把災後復原工作做好。

民進黨團幹事長鍾佳濱昨天受訪提到，民進黨團救災3原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水應該放一邊，重建家園最要緊。當務之急是提供災區最大的重建能量，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情。

花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影
花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 民進黨 王定宇 行政院

延伸閱讀

綠委群組對話外流再曝細節 陳智菡點名劉世芳：動用公務員查人民資料

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

【重磅快評】救災黃金72小時 綠委忙著釋放殺傷力消息

相關新聞

綠委群組要求政院釋出「殺傷力消息」 民眾黨批：81人群組幹著難看勾當

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨表示，只見民進...

中央、地方救災互槓不斷 賴清德：現在大家都是花蓮人 不分彼此

花蓮嚴重災情，引發中央與地方互槓，賴清德總統今天視察災區說「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

躲過洪災！花蓮「光復河底隧道」沒沖毀 他揭當年台鐵創意工法救了自己

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，馬太鞍溪橋被沖毀、台9線柔腸寸斷，但是鐵軌卻躲過這次浩劫，…

綠委群組要求放出「殺傷力消息」 政院：這時候最不需要推卸責任

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，媒體披露民進黨立委在群組中，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且具殺傷力消息。行政院今天表示，中央會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。