綠委群組要求放出「殺傷力消息」 政院：這時候最不需要推卸責任
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，媒體披露民進黨立委在群組中，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且具殺傷力消息。行政院今天表示，中央會盡全力救災以及災後復原，救災不分藍綠，這時候最不需要的就是推卸責任。
媒體報導，民進黨立委王定宇在群組發言，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、民進黨秘書長徐國勇，建議透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊，並舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例。
對於立委的建議，行政院是否配合，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會表示，張惇涵昨天接受專訪時說得非常明確，中央會盡全力救災以及進行災後復原，也希望中央、地方要一條心，救災不分藍綠，這時候最不需要做的就是推卸責任，大家一起用最大的力量，把災後復原工作做好。
民進黨團幹事長鍾佳濱昨天受訪提到，民進黨團救災3原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水應該放一邊，重建家園最要緊。當務之急是提供災區最大的重建能量，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
