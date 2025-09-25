綠委群組要求政院釋出「殺傷力消息」 民眾黨批：81人群組幹著難看勾當
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨表示，只見民進黨立委拿綠營側翼的圖卡下指導棋，公然把罹難者資訊當政治攻擊材料。這場天災看見不分縣市救災互助，也看見政客在81人群組裡，幹著難看的勾當。
民眾黨表示，最壞示範，人心比天災更可怕，在全台為花蓮災區鄉民援助與集氣的同時，民進黨內部群組對話被曝光，只見民進黨立委拿著綠營側翼的圖卡下指導棋，指揮行政院與內政部調資料，公然的把罹難者資訊當作政治攻擊的材料。
民眾黨指出，中央廚房出菜後，再繼續透過特定媒體渲染相同的論點，「人血饅頭吃的徹底，這種行為也瘋的徹底」，甚至連外界描述災情的詞句也要審查，民進黨立委在群組說是「溢堤」而非「潰堤」，後續農業部果然要求媒體：有關馬太鞍堰塞湖報導，請避免使用「第三波潰堤」，改用「溢流」。
民眾黨說，事實上壩頂已遭水流下切80公尺，代表高度差超過20層樓，水量從高峰9100萬噸剩下約2300萬噸，大幅縮減75％，此時竟然還要文字審查，強調只是溢流？急難當頭時，國家的資源，竟然不是全神貫注在救災，而是被政客操弄，花大把心思在口水、鬥爭。
「人民要給你們掌聲嗎？會讓災區居民更好過嗎？」民眾黨表示，沒有人希望天災悲劇發生，沒有人希望看到家鄉被泥流吞沒。中央到地方的各個環節，一定都有未盡之處，一定都有能更加精進的地方，這些才是政府機關與民意代表應該真正花心思的地方。
民眾黨指出，這場天災看見不分縣市、官方與民間的救災互助，那些在泥濘中奔走的身影，閃閃發光。同時也看見西裝革履的政客，在81人群組裡，幹著難看的勾當，「民進黨，最壞示範。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言