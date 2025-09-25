綠委群組要求政院釋出「殺傷力消息」 民眾黨批：81人群組幹著難看勾當

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨表示，只見民進黨立委拿綠營側翼的圖卡下指導棋，公然把罹難者資訊當政治攻擊材料。這場天災看見不分縣市救災互助，也看見政客在81人群組裡，幹著難看的勾當。

民眾黨表示，最壞示範，人心比天災更可怕，在全台為花蓮災區鄉民援助與集氣的同時，民進黨內部群組對話被曝光，只見民進黨立委拿著綠營側翼的圖卡下指導棋，指揮行政院與內政部調資料，公然的把罹難者資訊當作政治攻擊的材料。

民眾黨指出，中央廚房出菜後，再繼續透過特定媒體渲染相同的論點，「人血饅頭吃的徹底，這種行為也瘋的徹底」，甚至連外界描述災情的詞句也要審查，民進黨立委在群組說是「溢堤」而非「潰堤」，後續農業部果然要求媒體：有關馬太鞍堰塞湖報導，請避免使用「第三波潰堤」，改用「溢流」。

民眾黨說，事實上壩頂已遭水流下切80公尺，代表高度差超過20層樓，水量從高峰9100萬噸剩下約2300萬噸，大幅縮減75％，此時竟然還要文字審查，強調只是溢流？急難當頭時，國家的資源，竟然不是全神貫注在救災，而是被政客操弄，花大把心思在口水、鬥爭。

「人民要給你們掌聲嗎？會讓災區居民更好過嗎？」民眾黨表示，沒有人希望天災悲劇發生，沒有人希望看到家鄉被泥流吞沒。中央到地方的各個環節，一定都有未盡之處，一定都有能更加精進的地方，這些才是政府機關與民意代表應該真正花心思的地方。

民眾黨指出，這場天災看見不分縣市、官方與民間的救災互助，那些在泥濘中奔走的身影，閃閃發光。同時也看見西裝革履的政客，在81人群組裡，幹著難看的勾當，「民進黨，最壞示範。」

民眾黨表示，這場天災看見不分縣市救災互助，也看見政客在81人群組裡，幹著難看的勾當。圖／民眾黨提供

商品推薦