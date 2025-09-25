還原通報花蓮縣府時間軸 內政部：21日提供1837戶撤離名單

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，消防署說，內政部長劉世芳9月20日起親自聯繫花蓮縣長等人4次，民政系統也通知14次、消防署傳真通報10次；此外，建議疏散撤離1837戶名單，9月21日就提供給花蓮縣府。

9月21日林保署發布黃色警戒通報單、22日上午再發布紅色警戒通報單，這時縣府就要執行依親、垂直避難，以及移動至收容所等強制撤離手段。

根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人；花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多。

蕭煥章今天在行政院會後記者會指出，劉世芳9月20日晚間9時聯繫花蓮縣長徐榛蔚；9月21日開設中央災害應變中心，下午就邀農業部、陽明交大與台大專業團隊評估堰塞湖影響範圍，同時請花蓮縣府研商，雙方團隊確認受影響區域範圍，晚間也召開高風險地區疏散收容會議；21日就歸納出光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮共有1837戶在警戒範圍，並通報地方政府。

消防署長蕭煥章說，22日舉行2次工作會報，內政部民政司也通報花蓮縣府，下午3時行政院長卓榮泰與總統賴清德也到應變中心與相關縣市首長視訊通話；23日上午4時，氣象署發現堰塞湖地帶下起豪雨，水位急速上升，經召開緊急會議後，23日上午5時30分正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6時起包括細胞簡訊、電視、廣播插播等都不斷進行。

蕭煥章說，23日上午，因為花蓮當地的村裡廣播有點問題，所以也出動警車廣播以及消防分隊的車輛巡邏廣播。

劉世芳表示，有人會問為何內政部與農業部疏散撤離標準不同，農業部7月26日開始監測壩體水量狀況，內政部尊重農業部專業，待颱風要來襲時，發現颱風可能在山區降下豪雨，加上花蓮縣還有兩次小地震，以及檢測資料水位已接近壩頂，經評估可能會有溢流或潰壩等狀況發生，而她9月初就委託前內政部長李鴻源協助，隨即就開會討論。

劉世芳指出，政府作決策都尊重專業，不管是農業部委託陽明交大團隊，或內政部委託台大、成大與中興大學的水利、土木與地政等專家，都認為疏散撤離應以最大標準處理；此外，開會時也邀花蓮縣府團隊一起討論，得出危險地區集中在光復鄉、萬榮鄉與鳳林鎮，因擔心影響範圍與戶數有落差，因此邀國科會NCDR科技中心套繪出1800戶範圍，並將名單提供給花蓮縣單位參考。

劉世芳說，後來農業部仔細套疊後，發現有37戶被漏掉，因此再加上去，因此1837戶名單21日已給花蓮縣府與相關單位，希望早日協助疏散、依親或垂直避難等，不管中央或地方都是以保全最多人命為標準，目前災害應變中心持續開設，希望中央與地方政府都能一起努力面對天災考驗。

農業部長陳駿季在記者會上表示，整體分工縣府就是處理撤離疏散，9月21日林保署發布黃色警戒通報單，讓民眾可以自願撤離，22日上午再發布紅色警戒通報單，這時縣府就要執行依親、垂直避難，以及移動至收容所等強制撤離手段。

他還說，通報單上資訊清楚，包含颱風狀態、雨量、馬太鞍溪的監測、堤頂溢流等資訊，甚至有村里長等聯絡單位，讓縣府有可以執行強制撤離的依據。

針對網路貼文指控內政部21日晚間才通知要撤離8000多人，劉世芳說，並非在21日晚間才通知，而是在前兩天就確認，因應颱風樺加沙來襲、加上有馬太鞍溪堰塞湖可能有狀況，因此要採取專家提供的最高標準撤離。

