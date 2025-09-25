躲過洪災！花蓮「光復河底隧道」沒沖毀 他揭當年台鐵創意工法救了自己

快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵花蓮光復河底隧道沒有被馬太鞍溪沖毀，原來當年在設計時早有先見之明。圖擷自沈慧虹臉書
花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，馬太鞍溪橋被沖毀、台9線柔腸寸斷，但是鐵軌卻躲過這次浩劫，臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」指出，這歸功於當年台鐵擘畫鐵路時長遠的眼光，打造全台灣首座河底隧道：「光復河底隧道」。

雪羊看到光復鄉慘況，憶起自己曾拍下一張美景照片，從王武塔山稜線往縱谷拍攝，左邊是萬里溪，開闊河道收窄處右側就是林田山，而右邊被山頭擋住的就是馬太鞍溪，其右側即為光復。

雪羊解釋，當年台鐵台東線拓寬工程因馬太鞍溪龐大的輸砂量，在工法上捨棄既有的橋樑，改用河底隧道方式穿越，打造了台灣第一條河底隧道：光復河底隧道，而目前的隧道則是2013年啟用的第二代隧道。

也因為有了河底隧道，所以鐵軌才躲過了這次浩劫，受到的損害比台9線小得多，復舊也比公路來得快，光復河底隧道亦毫髮無損，畢竟鐵路蓋新橋不是開玩笑的，可謂當時的先見之明，「感謝台鐵的防災英雄們努力守下了這一局！」

身兼台鐵公司董事的交通部主任秘書沈慧虹在臉書po文表示，大家關心台鐵光復河底隧道狀況，這段河底隧道安然無恙，也沒有進泥水，台鐵公司同仁在入口處也堆置太空包，工務單位以電搖車進行巡檢，光復隧道未淹水，路軌、號誌、電力等設施正常。

有網友也留言指出，「這我印象深刻，高中搭車回家，經過超長隧道就是要準備下車了」、「河底隧道設計應該有考量到防洪」、「還好當年是蓋河底隧道，至少不會像馬太鞍橋那樣斷掉，但是可能需要十天半個月的整理」、「這隧道地勢高所以沒事」。

