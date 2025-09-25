快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

樺加沙颱風襲台 新光人壽提供保戶傷亡慰問金 啟動快速理賠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

樺加沙颱風重創花蓮，陸續傳出災情，造成多人死傷，台新新光金控（2887）子公司新光人壽除已迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務外，再提供身故保戶10萬元慰問金，加護病房每位保戶5萬元慰問金，一般住院每位保戶1萬元慰問金，以幫助災民解決燃眉之急。

「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

1.主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。

2.保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。

3.續期保費緩繳優惠：受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月2025年9月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。

4.保險單借款利息緩繳優惠：保單借款繳息作業優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。

5.房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

颱風樺加沙重創花蓮 夏和熙號召超過30位藝人捐贈物資到災區

新光人壽基金會推長者「口述歷史」 吳欣盈：盼讓長者找回自我價值

樺加沙重創花蓮 保險業啟動理賠與慰問機制

颱風過後路基流失30公尺 台東關山自行車道親山段封閉通行

相關新聞

綠委群組要求政院釋出「殺傷力消息」 民眾黨批：81人群組幹著難看勾當

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民眾黨表示，只見民進...

中央、地方救災互槓不斷 賴清德：現在大家都是花蓮人 不分彼此

花蓮嚴重災情，引發中央與地方互槓，賴清德總統今天視察災區說「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

躲過洪災！花蓮「光復河底隧道」沒沖毀 他揭當年台鐵創意工法救了自己

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀重災，馬太鞍溪橋被沖毀、台9線柔腸寸斷，但是鐵軌卻躲過這次浩劫，…

綠委群組要求放出「殺傷力消息」 政院：這時候最不需要推卸責任

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，媒體披露民進黨立委在群組中，建議行政院及民進黨中央釋出澄清且具殺傷力消息。行政院今天表示，中央會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。