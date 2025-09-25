林保署：堰塞湖溢流蓄水餘1300萬噸 地質不穩仍紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，林保署表示，根據最新航拍結果，堰塞湖溢流口下切了105公尺，剩餘蓄水量約1300萬噸。不過由於當地地質仍不穩，所以堰塞湖仍維持紅色警戒。

農業部林保署長林華慶表示，根據今天上午的航拍結果分析，壩體溢流口下切了105公尺，剩餘蓄水量約1300萬噸。他指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但仍應密切監測。林華慶強調，由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，所以堰塞湖仍維持紅色警戒。考量堤防已有缺口且河道淤積導致通洪斷面縮小，提醒民眾千萬不要靠近河道。

林華慶說，7月26日林保署確認馬太鞍溪堰塞湖後，立即由花蓮分署成立堰塞湖應變小組，持續派遣空勤直升機和航測機進行空勘，8月3日完成堰塞湖量體分析、災害風險初步評估，建立防災預警機制。隨後林保署陸續舉行專家工作會議、邀集下游單位召開防災分工協調會，並在8月7日拜會花蓮縣政府，協商疏散撤離及應變作為。

林華慶指出，8月12日因應楊柳颱風，花蓮縣府啟動預防性疏散避難，完成697人撤離工作。從12日到15日，林保署在萬榮、光復及鳳林等3鄉鎮舉行4場地方說明會。

根據林保署紀錄，農業部於8月27日成立專案小組召開第一次會議，設置3個工作分組，隔天花蓮分署召開河道疏濬分工會議，達成9月底前疏濬60萬公噸的目標。9月8日農業部專案小組則決議針對包括颱風、地震在內的各類天氣情境，分別訂定警戒標準，適時發布警訊。

針對此次造成堰塞湖溢流的樺加沙颱風，林華慶說，林保署花蓮分署在9月21日發布黃色警戒，建請花蓮縣災害應變中心提前準備。22日清晨7點發布緊急通報「紅色警戒」，建請花蓮縣立即執行強制性撤離及應變措施。

林華慶指出，9月23日當天發布了7次紅色警戒通報單，逐次提醒水位及距離壩頂距離逐漸縮小，即將溢流，最後一報當天下午3時通知已溢流，請下游警戒區民眾遠離河道及疏散避難。根據林保署統計，從21日上午11時起到23日溢流後的下午4時30分，24日下午2時20分也持續發布紅色警戒，共計發布8則細胞廣播簡訊。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，農業部林業及自然保育署公布堰塞湖處理經過紀要。圖／行政院提供

