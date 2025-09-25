青少年寒暑假都在花蓮光復糖廠 高市議員林智鴻急徵物資送愛災區

高雄市議員林智鴻是台糖子弟，父親曾在花蓮光復糖廠服務6年，他不捨往日熟悉場景因馬太鞍溪堰塞湖溢流變得滿目瘡痍，今天調度服務處為中秋節準備的100箱礦泉水送入災區，並聯繫高雄市社福慈善總會及天德濟善集團聯合送愛，為父親昔日同袍及親友盡綿薄之力。

市議員林智鴻會同高雄市社福慈善總會理事長李昭揚、天德濟善集團李昆哲等人匯集社會各界愛心，今早物資車從鳳山出發，車上共有白米、乾糧、奶粉、尿布及100箱礦泉水等民生物資，另有6萬元善款將用於購買相關物資。

林智鴻表示，父親是台糖退休員工，在他國小升國中時期從台東調派至花蓮光復糖廠，所以他的國高中寒暑假都是在糖廠宿舍度過，近日看見光復車站、光復市區等熟悉街道遭洪水泥流入侵，內心非常不捨。

李昭揚、李昆哲也不約而同說，花蓮光復鄉災情慘重，大家都為災民處境擔憂不已，共捐贈白米、乾糧、奶粉、尿布等災區亟需的物資，接下來也會持續與花蓮社福中心保持聯絡，盼為光復加油。

林智鴻說，得知災情的第一時間，父親致電給當地友人，所幸人都平安，且對方正投入救災工作中，大家同島一命，齊心為光復災區復原而努力。 高雄市議員林智鴻（右一）募集愛心物資送往花蓮，高雄市社福慈善總會理事長李昭揚（中）及天德濟善集團李昆哲也加入關懷行列。記者徐白櫻／攝影

