中央、地方救災互槓不斷 賴清德：現在大家都是花蓮人 不分彼此

花蓮嚴重災情，引發中央與地方互槓，賴清德總統今天視察災區說「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，中央會義無反顧，跟花蓮縣府合作，幫助全體花蓮鄉親；賴也當場指示國軍「救災視同作戰」，全力支援災區。

賴清德今天到花蓮前進指揮所聽取災後救援報告，也跟花蓮縣長徐榛蔚通話，看縣府有何需求，賴清德接過電話就說，花蓮救災情況有何需要加強？徐在電話那頭說了人力跟機具等，賴也認真做筆記，電話最後還向徐說「你加油喔，中央一定要大力支持，跟花蓮縣府站在一起」。 賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚通話。記者王燕華／攝影 賴清德總統今天視察災區。記者劉學聖／攝影

