馬太鞍煙塞湖溢流父親險葬水中 受災戶呼籲政府警報更清楚直白

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，今天救難人員挺進災區救援。記者劉學聖／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，今天救難人員挺進災區救援。記者劉學聖／攝影

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區。受災居民邱姓女子受訪時心有餘悸表示，這次災情之所以嚴重，除了水勢來得太快，更在於官方發布的黃色、紅色警戒訊息，根本讓民眾摸不著頭緒，應該要像第二、三次溢流一樣，叫大家快跑避難。

「洪水只知道黃色警戒、紅色警戒，但大家都不知道代表什麼意思」邱女無奈說，如果能像地震警報那樣直白，或是用廣播直接喊「快跑」，大家才會知道事態嚴重，趕緊逃命。這次父親在家午睡，還是因為她突然發現水溝冒泡，趕緊把父親叫醒，不到2分鐘水位就淹到窗戶，家門、窗戶被沖破，沙發漂浮，車庫更被大水灌滿，連叔叔的休旅車都被沖走。

所幸家中有二樓，父女倆及時上樓避難才倖免於難。「還好我剛好回家，如果沒回來，爸爸可能就被淹死」附近許多長者來不及逃生，成了這場水患的犧牲者。

邱女無奈指出，因為佛祖街災情慘重，至今還沒有挖土機進到住家周邊協助清理，只能靠自己拿鏟子挖泥。呼籲政府檢討預警制度，讓警戒訊息「說得更明白」，避免再有民眾因為搞不懂警報等級而錯失逃生時機。

邱女說，洪水退去後，家園滿是泥水與土石，估計修復至少要100萬元，水電管線全毀，必須重新牽設，她感謝義工幫忙清理，但仍呼籲政府與社會善心伸出援手，「災民最需要的是實際協助，不是口水戰」強調現在最重要的是讓災民恢復正常生活，不應再爭論責任。

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，災情慘重。記者劉學聖／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，災情慘重。記者劉學聖／攝影
花蓮光復鄉民辛苦整理家園，面對滿地泥濘深感無奈。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉民辛苦整理家園，面對滿地泥濘深感無奈。記者王思慧／攝影
受災居民邱姓女子受訪時心有餘悸表示，這次災情之所以嚴重，除了水勢來得太快，更在於官方發布的黃色、紅色警戒訊息，根本讓民眾摸不著頭緒。記者王思慧／攝影
受災居民邱姓女子受訪時心有餘悸表示，這次災情之所以嚴重，除了水勢來得太快，更在於官方發布的黃色、紅色警戒訊息，根本讓民眾摸不著頭緒。記者王思慧／攝影

