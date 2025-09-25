花蓮災情紛擾 童子賢：只有一句話要說
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流釀災，累計釀15死，對於花蓮災情，和碩（4938）董事長童子賢25日表示，自己只有一句話，「集中全力支援災區，不要有其他紛擾！」
童子賢25日以台灣玉山科技協會理事長身分，出席《2025國鼎人才論壇》提升人才競爭力，會前媒體詢問有關花蓮災情一事，童子賢簡單回應。
童子賢指出，自己只有一句話，「集中全力支援災區，不要有其他紛擾。」
童子賢透露，自己昨天半個晚上沒睡，都在跟家鄉的朋友，或努力救災的人做聯絡。
樺加沙颱風帶來暴雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，此事也引發中央政府與花蓮縣府及在野黨攻防。
