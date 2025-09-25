環部：光復鄉淤泥、垃圾上看萬噸 將助掩埋場重建

快訊

中央社／ 台北25日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，環境部統計，截至昨天已清除1144噸淤泥；預估在光復鄉住宅區、農地等污泥及垃圾量上看萬噸，現階段除了幫助清除外，環境部後續也會協助光復掩埋場重建。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人，更有超過600人被迫住在收容所、有家歸不得。

環境部統計，截至昨天止，已協助支援及調度清淤機具鏟裝車、抓斗車、轉運車、怪手等共計46台，人力投入超過400人次，持續增派中；清除淤泥1144公噸，資源回收車出勤143車次。

環境部長彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，同仁回報，在光復鄉部分民眾家中淤泥高達1公尺，預估在住宅區、農地等全部污泥與垃圾總量就超過1萬噸，希望可以在未來1到2周清除完畢。

彭啓明說，由於光復掩埋場也被泥水沖掉，目前廢棄物、污泥會先在台糖光復糖廠外找地方暫置；雖然「財劃法」通過後，一般性補助款會大幅減少，然而，由於光復鄉的事件屬於特殊的災情，環境部「一定會想辦法來幫忙花蓮縣政府」。

彭啓明進一步說明，雖然垃圾處理基本上是地方事務，但環境部會協助如重建掩埋場、處理垃圾調度等；花蓮目前有露天裸露的情形，但數量不多，可以透過鄉鎮間調度。

堰塞湖 馬太鞍溪

