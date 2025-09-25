堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。他同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。圖／行政院提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。他同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。圖／行政院提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。他同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。

卓榮泰聽取報告後表示，堰塞湖溢堤後仍有許多民眾失聯，請中央災害應變中心持續與花蓮災害應變中心保持聯繫，把握黃金搶救時間。對於不幸罹難者除了哀悼之外，也要瞭解造成死亡原因，多發生在一樓，這些原因都必須查明，才能對未來撤離工作進行更有效的改進。

他表示關於災損、農損、公共設施毀損及其他相關損失，將參酌之前0403花蓮地震專案、0726丹娜絲風災的特別預算案的程序與標準，從優、從速認定發放，這部分請陳金德政委彙整後即可實施。

卓榮泰進一步請農業部在天候許可、人員安全考量下， 儘速復原在堰塞湖壩頂的水位偵測器，掌握確切資訊，無論透過航拍、無人機等空拍均必須完成實地勘查工作，確認壩體安全穩定無虞後，才可解除紅色警戒。

卓榮泰同時要求農業部，儘速評估並規劃未來中長程計畫，妥善排出堰塞湖剩餘水量，減少水壓對壩體的影響。在尚未完全處置完成之前，也要更新各種可能情境模擬狀況，動態調整警戒與應變機制，強化預警系統，適時啟動必要預防性撤離工作，減低災害發生。

他進一步指出，關於堰塞湖的處置，將來為了事權統一，請農業部主政，召集經濟部及行政院顧問李孟諺，共同成立跨部會有效專案小組，針對馬太鞍溪及其他現存流域的堰塞湖應該如何應處，提出安全分析報告及可行解決辦法。

