影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀
國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生命，還發動側翼攻擊地方政府，「這實在是我們台灣人的悲哀，如果民進黨他用一半當初發動大罷免的動員力，來處理花蓮災情的話，我相信我們的傷害會更少一點」。
郝龍斌表示對於大陸如果能夠溝通交流對話，對於台灣海峽的和平穩定，一定有非常大的助益，所以我將來當黨主席，會積極想辦法跟大陸溝通交流對話。
郝龍斌對於藍白和表示，如果我擔任黨主席當然要跟民眾黨的領導階層，包括黃國昌主席、柯文哲前主席，如果能夠坐下來一笑泯恩仇，甚至能建立良好的互動機制、合作機制的話，將來對於藍白和的促成一定有更大的助益。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言