影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生命，還發動側翼攻擊地方政府，「這實在是我們台灣人的悲哀，如果民進黨他用一半當初發動大罷免的動員力，來處理花蓮災情的話，我相信我們的傷害會更少一點」。

郝龍斌表示對於大陸如果能夠溝通交流對話，對於台灣海峽的和平穩定，一定有非常大的助益，所以我將來當黨主席，會積極想辦法跟大陸溝通交流對話。

郝龍斌對於藍白和表示，如果我擔任黨主席當然要跟民眾黨的領導階層，包括黃國昌主席、柯文哲前主席，如果能夠坐下來一笑泯恩仇，甚至能建立良好的互動機制、合作機制的話，將來對於藍白和的促成一定有更大的助益。 國民黨主席候選人郝龍斌（右）中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱（左）專訪，痛批中央政府對花蓮救災不力。記者蘇健忠／攝影

