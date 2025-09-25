李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道，「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書粉專也分享3個被寫入教科書，成功處理堰塞湖的經典案例，並認為台灣不適合做任何工程介入，做好監控、擬定疏散計畫，才是最負責任也是最無奈的決定。

世界特種部隊與軍武資料庫解釋，處理堰塞湖涉及地質學、水利工程學與風險管理，且每座堰塞湖的成因、材質、規模與所處的環境都獨一無二，沒有任何一種方法是萬靈丹，以下這3個例子只是在「評估有機會」的情況下，主動化解堰塞湖的巨大風險。

案例1：爆破開出人工溢洪道 1964年4月位於中亞塔吉克的澤拉夫尚河谷大規模山崩，土石堵住河道形成巨大的天然堰塞壩，下游面臨毀滅性的洪水威脅，當時的蘇聯政府決定以爆破為主，結合機械開挖的方式，兩次定向爆破共使用約250噸炸藥，清除超過23萬立方公尺堆積物，切出一條深約40至50公尺人工溢洪道，避免瞬間潰壩。 案例2：開挖為主與定向爆破為輔 2008年5月，四川汶川強震形成257座堰塞湖，規模最大的唐家山堰塞湖蓄水量2.5億立方公尺，威脅下游綿陽、江油等上百萬人口。中國開挖導流通道，重型機械挖掘，小規模爆破則用於移除岩體，最終開出一條數百公尺長，10公尺深、7公尺寬的人工溢洪道，成功引導湖水下泄，讓水位逐步下降。 案例3：完全用挖掘引流 1959年8月，美國蒙大拿州芮氏規模7.3強震引發巨大山體滑坡，超過3,800萬立方公尺的土石瞬間傾入麥迪遜峽谷，堵塞了麥迪遜河形成「地震湖」。美國陸軍工兵團原先想使用炸藥爆破，但考慮到堰塞壩體積過於龐大、地質不穩，可能引發更失控的洪水或二次崩塌，最終決定放棄，改採風險較低、但更耗時的機械開挖。 整個工程歷時約一個月，最終成功在壩頂開鑿出一條寬約76公尺、深達15公尺的人工穩泄洪通道，湖水得以有序排放，水位被有效控制，因為超高的挖掘效率，此事件至今仍被視為全球應對堰塞湖威脅時，最經典、最成功的工程案例之一。

回過頭來看光復鄉的災情，粉專分析，工程人員面對的，其實是「想做也未必能做」的巨大困境，尤其此次堰塞湖在深山高處，大型開挖機具根本進不去，更何況，如果堰塞湖的規模大到像座小型水庫，那任何工程的難度和風險都會高得嚇人。

另外，台灣的堰塞湖，大多是地震或颱風後，由鬆散的土石和碎岩臨時堆起來的，結構非常不穩定，只要稍微動一下，壩體就可能瞬間崩塌，反而立刻引發更恐怖的大洪水，政府必須評估，萬一工程失敗怎麼辦？盲目「賭一把」的後果，任何人都承擔不起。

