綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，民進黨冷血無良，災害發生時，不是討論如何救災，而是研究如何攻擊在野黨。

羅智強指出，民進黨冷血無良，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，災情慘重，各界都憂心災民、心繫救災之際，民進黨竟忙著搞政治鬥爭，要把行政院變網軍、國家機器攻擊在野黨。

羅說，據流出的截圖可以看到15條人命，在民進黨口中如此雲淡風輕，成為鬥爭在野黨的工具，一群綠委與政院官員大吃人血饅頭，令人作嘔。15條人命、31人至今生死未明，民眾家園遭毀、家庭破碎，但民進黨在災害發生時，不是討論如何救災，竟是研究如何攻擊在野黨。

羅智強表示，果然網路已開始大量傳播綠委與政院所商討的攻擊圖卡。政治不能脫離人性，民進黨還有人性嗎？且截圖曝光後，王定宇在群組中怒嗆「一群叛徒」後退群，羅反批暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。

羅智強說，災後民進黨秘書長徐國勇更要行政院部門透過媒體、第三方釋出具殺傷力消息，攻擊在野。冷血無良民進黨，麻木不仁萊爾校長。

