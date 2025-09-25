快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。（本報資料照片）
國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，民進黨冷血無良，災害發生時，不是討論如何救災，而是研究如何攻擊在野黨。

羅智強指出，民進黨冷血無良，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決式溢流，災情慘重，各界都憂心災民、心繫救災之際，民進黨竟忙著搞政治鬥爭，要把行政院變網軍、國家機器攻擊在野黨。

羅說，據流出的截圖可以看到15條人命，在民進黨口中如此雲淡風輕，成為鬥爭在野黨的工具，一群綠委與政院官員大吃人血饅頭，令人作嘔。15條人命、31人至今生死未明，民眾家園遭毀、家庭破碎，但民進黨在災害發生時，不是討論如何救災，竟是研究如何攻擊在野黨。

羅智強表示，果然網路已開始大量傳播綠委與政院所商討的攻擊圖卡。政治不能脫離人性，民進黨還有人性嗎？且截圖曝光後，王定宇在群組中怒嗆「一群叛徒」後退群，羅反批暗地裡把人命當鬥爭工具的，才是人民的叛徒。

羅智強說，災後民進黨秘書長徐國勇更要行政院部門透過媒體、第三方釋出具殺傷力消息，攻擊在野。冷血無良民進黨，麻木不仁萊爾校長。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／羅智強到台南拉票抨擊民進黨消費花蓮、卓榮泰傲慢

堰塞湖溢流重創花蓮 林沛祥轟中央輕忽災難：要有人負責

影／花蓮堰塞湖溢流成災 羅智強高呼「援助花蓮 同島一命」

罷免連署案被追殺…羅智強國會主任陳冠安 今宣布參選港湖議員

相關新聞

花蓮堰塞湖蓄水量大降剩15% 紅色警戒無法解除原因曝

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第三天，農業部持續監測堰塞湖狀況，目前水量已從9100萬立方公尺大幅降低，下降到1300萬立方公...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%。今...

影／批民進黨不救災還發動側翼攻擊 郝龍斌：台灣人的悲哀

國民黨主席候選人郝龍斌中午接受「直球對決」節目主持人蘭萱專訪，上完節目受訪時痛批民進黨政府現在不積極的協助地方政府搶救生...

堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，行政院會今天聽取農業部及內政部提出報告，閣揆卓榮泰要求農業部，在確認馬太鞍堰...

李鴻源喊不能爆破堰塞湖 軍事粉專提3大經典案例：台灣只能做最無奈決定

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉重災，水利專家、前內政部長李鴻源認為堰塞湖太大不能爆破或開挖溢洪道…

綠委群組要政院釋「殺傷力消息」 羅智強：冷血無良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，民進黨立委群組消息外流，要求政院釋出花蓮縣府疏散不力的殺傷力消息。國民黨團書記長羅智強今批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。