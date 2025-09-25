群組截圖炸鍋 民進黨團：遺憾對話外流 萬事莫如救災急

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組包括綠委王定宇等，流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，遺憾發生這種事，但眼前最重要的事是救災，對任何究責、追查，萬事莫如救災急。

鍾佳濱指出，社群媒體、Line群組，對任何的團體來講，都是一個內部的自由討論空間，大家都非常珍惜，發生這樣的事情，覺得非常遺憾；雖然這不是第一次發生，但希望這樣的群組裡可以有自由討論的空間，大家要珍惜，民進黨團也會努力的讓它恢復、讓黨團成員可以珍惜這樣的內容。

鍾佳濱說，目前衛福部主管的賑災基金會已公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」募款帳號，賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰都已宣布捐出1月薪水，民進黨團也按照對天災事故往例，捐出100萬元作為這次救災所需。鍾佳濱呼籲，全國民眾可利用此專戶，將愛心捐款捐到災區最重要的民眾手上。

