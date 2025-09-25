群組截圖炸鍋 民進黨團：遺憾對話外流 萬事莫如救災急
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組包括綠委王定宇等，流出截圖要求政院，釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，遺憾發生這種事，但眼前最重要的事是救災，對任何究責、追查，萬事莫如救災急。
鍾佳濱指出，社群媒體、Line群組，對任何的團體來講，都是一個內部的自由討論空間，大家都非常珍惜，發生這樣的事情，覺得非常遺憾；雖然這不是第一次發生，但希望這樣的群組裡可以有自由討論的空間，大家要珍惜，民進黨團也會努力的讓它恢復、讓黨團成員可以珍惜這樣的內容。
鍾佳濱說，目前衛福部主管的賑災基金會已公布「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」募款帳號，賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰都已宣布捐出1月薪水，民進黨團也按照對天災事故往例，捐出100萬元作為這次救災所需。鍾佳濱呼籲，全國民眾可利用此專戶，將愛心捐款捐到災區最重要的民眾手上。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言